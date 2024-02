Fortsat færre danske statsborgere i Grønland

Thomas Munk Veirum Søndag, 11. februar 2024 - 11:47

Friske tal for udviklingen i folketallet viser, at det fortsat er indvandringen, der står for at holde antallet af borgere her i landet stabilt.

Ifølge Grønlands Statistik boede der per. 1. januar 56.699 personer i Grønland.

- Dermed er befolkningen steget med 90 personer i løbet af det seneste år, mens antallet af danske statsborgere faldt med 290, skriver Grønlands Statistik.

Som det fremgår af nedenstående tabel, er det indvandrere fra Asien og det øvrige Europa, der er kommet flere af i 2024.

Grønlands Statistik

Der er ikke nogen officiel definition af, hvem der er grønlænder, men statistikkonteret har lavet følgende tabel over borgerne og deres forældres fødested:

Grønlands Statistik

Stigning af borgere over 60 år - lavt fødselstal

Mens at folketallet altså steg en smule, så skete der en mere markant stigning for aldersgruppen 60 år og derover. Den voksede med 339 personer fra 9.402 til 9.741 i løbet af 2023.

Det har gennem mange år været forudsagt, at der gradvist vil blive flere ældre - den såkaldte demografiske udvikling.

Modsat går tallene for fødsler. Igen konstaterer Grønlands Statistik det laveste fødselstal siden 2. Verdenskrig:

- Den foreløbige opgørelse af årets fødsler viser at blot 716 børn blev født i 2023. Det er endnu engang det laveste årlige fødselstal siden 2. verdenskrig og det er fortsat de 20-30 årige kvinder, udenfor de større byer, som i 2023 og i lighed med 2022, udsætter deres første barn.

35 procent af befolkningen bor Nuuk

Kigger man på kommunerne, så steg folketallet i både Qeqqata Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq, mens det faldt i de øvrige kommuner.

Ifølge statistikkontoret var stigningen særlig kraftig i Nuuk By, hvor stigningen er opgjort til 268 personer. 35 procent af landets befolkning bor nu i Nuuk.

I nedenstående skema kan udviklingen for bostederne ses, og her er hovedstaden altså vokset med nævten 3.000 borgere over de seneste ti år.