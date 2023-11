Fortsætter med markante overskridelser af anbefalinger i det kystnære fiskeri

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 14. november 2023 - 13:21

Det bliver ikke i 2024, at kvoter i kystnære fiskeri efter hellefisk kommer væsentligt nærmere den biologiske rådgivning.

Naalakkersuisut har netop vedtaget kvoter for fiskeriet og her fremgår det, at flere af kvoterne vil overskride den biologiske anbefaling betydeligt i lighed med tidligere år.

Eksempelvis er rådgivningen for forvaltningsområde Nuuk på 522 ton, men kvoten fastsættes til 899 ton. En overskridelse på 72 procent.

Råd har rejst bekymring

Det samme gør sig gældende i de nordlige distrikter. I Diskobugten bliver kvoten eksempelvis præcis dobbelt så høj som den biologiske anbefaling (se nedenstående tabeller fra Naalakkersuisut).

Det kystnære fiskeri efter hellefisk har været genstand for debat gennem adskillige år. Fiskerikommissionen og Økonomisk Råd har tidligere anbefalet at tilpasse fiskeriet de biologiske anbefalinger for på længere sigt at opnå det størst mulige udbytte af fiskeriressourcen.

- Det høje fisketryk efter hellefisk og torsk i det kystnære fiskeri risikerer at indebære stagnerende eller faldende fangstmængder fremadrettet, skriver Økonomisk Råd blandt andet i sin rapport fra september i år.

Naalakkersuisut