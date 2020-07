Fortidsminder bliver nu registreret

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 19. juli 2020 - 09:28

Narsaq Museum har indledt et arbejde med registrering af områdets mange ruiner ved bl.a. Pynten og Narsap Illua.

- Hensigten er at klarlægge ruinernes positioner, for at de kan blive kortlagte og dokumenteret i Nationalmuseets database. Der findes i området omkring Narsaq et ukendt antal af gamle fortidsminder, som bl.a. stammer fra nordboerne og thulefolket. Det er vigtigt, at tilstanden på disse ruiner dokumenteres, da det efterhånden er velkendt, at klimaforandringer har en indvirkning på de gamle fortidsminder, oplyses det i en pressemeddelelse fra museet.

Fotos og gps-position

Arbejdet har i særlig grad fokus på de gamle inuitgrave, som der faktisk er rigtig mange af i området ved Narsaq. Museet affotograferer og fastlægger fortidsmindernes position via gps.

De indsamlede informationer vil derefter blive sendt til arkæologerne på Nationalmuseet i Nuuk.

- Det er ikke alle områdets ruiner, som endnu er blevet registreret, men det prøver vi nu at råde bod på. Dette arbejde bidrager til at give et bedre og bredere billede af områdets spændende historie. Det er endda muligt, at nogle af fortidsminderne vil blive genstand for nærmere arkæologiske undersøgelser i fremtiden, udtaler museumsleder og historiker ved Narsaq Museum Jesper Stormly Enevoldsen.