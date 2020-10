Forsvindende havis udfordrer isbjørne ved Qaanaaq

redaktionen Lørdag, 03. oktober 2020 - 15:25

En stor del af den flerårig havis i Kane Bassin, havet ved Qaanaaq, smelter nu om sommeren.

Og det kan direkte ses på isbjørnebestanden i området. Den er i god foderstand og er gået frem, viser resultaterne fra undersøgelser lavet af forskere fra Grønlands Naturinstitut og kollegaer fra Canada, Norge og USA, fremgår det i en pressemeddelelse fra Naturinstituttet.

Dækker større område

Undersøgelserne blev udført i to perioder i 2012-2016 og 1993-1997. Her kan det ses, at bestanden tilbage i 1990 ́erne var nede på omkring 225 dyr og i 2010 ́erne har det vokset sig til cirka 360 dyr.

- Derudover viser undersøgelserne også, at isbjørne i de senere år, er begyndt at anvende et større område end tidligere, fremgår det.

Umiddelbart ser det ud til at isbjørne i Qaanaaq-området har det godt, siger seniorforsker Kristin Laidre fra Grønlands Naturinstitut.

Konsekvenser af varmere klima

- Men hvis havet ved Qaanaaq yderligere opvarmes, kan de blive lige så udsatte og sårbare som deres fæller i sydligere områder. Der er isbjørne bestande mere og mere udsatte på grund af klimaforandringerne – is-forholdene har ændret sig markant, hvor bestande har det sværere i takt med klimaforandringerne bliver mere udtalte, siger hun.

Hvis der ikke sættes noget ind for at afbøde klimaforandringerne, er kan isbjørne i Kane Bassin lide den samme skæbne som bestande i sydligere områder, påpeges det.

Resultaterne fra undersøgelserne blev fremlagt for forvaltningsorganet ”Den Canadisk Grønlandske Fælleskommission for Isbjørne” i 2016 og først for nyligt udkommet som en videnskabelig artikel i det ansete videnskabelige tidsskrift Global Change Biology.