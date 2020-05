Forsvarsminister: Ikke nemt at tildele SAR-kontrakt til AG

Merete Lindstrøm Torsdag, 21. maj 2020 - 15:53

For en uge siden meldte forsvarsminister Trine Bramsen ud, at aftalen om, hvem der skal stå for SAR-beredskabet i Grønland, tilfalder Air Greenland igen.

- Det allervigtigste er, at grønlænderne oplever den tryghed som SAR skal give, og min holdning har fra start været, at hvis juraen giver mulighed, så skulle opgaven bibeholdes hos Air Greenland, siger Trine Bramsen til Sermitsiaq.AG

Europæisk lovgivning

Den såkaldte artikel 346, der gør det muligt at undlade udbud, er EU-Lovgivning, og EU holder et vågent øje med om lande misbruger den lovgivning. Derfor har Danmark generelt været forsigtige med at benytte sig af muligheden. Det har da også været en længere proces at få ryddet alle sten af vejen, forklarer ministeren.

- Det er positivt at juraen nu er på plads for den direkte tildeling. Det er ikke noget, man trækker i en automat. Det kræver grundigt forarbejder og et politisk ønske, siger hun.

Nu skal aftalen så forhandles på plads mellem Forsvaret og Air Greenland, men det har vist sig at kunne blive en svær opgave.

For dyrt beredskab

Da Air Greenland fik kontrakten for 2019 og 2020, var der også udbudt en kontrakt fra 2021 til 2025. Men Forsvaret valgte at annullere udbuddet, da de indkomne bud ifølge Forsvarets vurdering var for dyre. Hvad den nye kontrakt kommer til at omfatte, og om den økonomiske ramme på 50 millioner kroner er blevet hævet, vil ministeren ikke komme ind på.

- Jeg kommer ikke til at gå ind i rammerne for aftalen. Der er to aftaleparter, og de skal have lov at forhandle sig frem til en aftale uden politisk indblanding, siger hun.

Medlem af Folketinget for IA Aaja Chemnitz Larsen, har før efterspurgt en mere realistisk økonomisk ramme.

- Forsvaret må tage de fremtidige SAR-opgaver i Grønland seriøst og afsætte et realistisk beløb i et nyt udbud. Et beløb der denne gang dækker det faktiske behov i en ny arktisk virkelighed, skriver hun blandt andet på sin hjemmeside.

Direktør i Air Greenland, Jacob Nitter, understreger, at prisen selvfølgelig kommer til at afspejle omfanget og kvaliteten af beredskabet, og ser frem til de kommende forhandlinger.