Forsvarsminister: Fejlramte skibe har vores største opmærksomhed

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 07. marts 2024 - 11:45

Først kunne kanonerne på inspektionsskibene ikke fyres af. Nu er det også kommet frem, at skibene overhovedet ikke kan sejle optimalt.

To inspektionsskibe hos Arktisk Kommando er ikke sejldygtige på grund af problemer i hjælpemotorerne. Skibene har, til trods for de ikke er af ældre model, har forvoldet Arktisk Kommando problemer, og har skabt udfordringer for suverænitetshåndhævelsen i Grønland.

Men nu er der sejlads forude. Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), der i disse dage er i Grønland oplyser til Sermitsiaq.AG, at der arbejdes på en løsning.

- Nu har vi trukket et skib fra Færøerne til Grønland for at afbøde de konsekvenser der er i forhold til, at to skibe ikke er operative på nuværende tidspunkt. Men det er jo klart, at vi ser ind i en periode, hvor vi frem mod sommer kommer til at opleve større aktivitet til havs. Og det er derfor vigtigt at vi hurtigst muligt får udfordringen løst, siger den danske forsvarsminister Troels Lund Poulsen til Sermitsiaq.AG.

Løsning – forhåbentlig – til forår

Troels Lund Poulsen kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse om, hvornår udfordringerne med manglende operative skibe under Arktisk Kommando kan stå klar i Grønland. Han påpeger, at der er behov for ”absolut største opmærksomhed” for at få sejldygtige og velfungerende skibe i Grønland.

- I min verden kan vi jo ikke bruge måneder på det her. Det skulle jo gerne være sådan, at forhåbentlig i løbet af marts eller allersenest april, at vi ville have operative skibe igen, siger Troels Lund Poulsen og fortsætter:

- Men jeg kan ikke give et konkret svar her, da det ligger uden for mine hænder hvornår det sker. Jeg kan kun sige, at det må have absolut største opmærksomhed, og også skaffe det økonomiske grundlag der skal til, hvis der skal laves nogen investeringer i at få skibene til at sejle ud igen, siger han.