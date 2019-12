Forsvarsminister Trine Bramsen besøger Grønland i næste uge

Walter Turnowsky Torsdag, 05. december 2019 - 08:20

Den danske regering har travlt med at pleje forholdet til Grønland. Kort efter sin tiltræden kom statsminister Mette Frederiksen på besøg, siden var det udenrigsminister Jeppe Kofoed og nu er det så blevet forsvarsminister Trine Bramsens tur.

Mandag og tirsdag i næste uge er hun i Grønland, hvor hun vil besøge udsendte fra Forsvaret og mødes med centrale grønlandske naalakkersuisut.

- Forsvaret løser i dag rigtig mange vigtige opgaver i og omkring Grønland – til vands, til lands og i luften. I samarbejde med Grønland ønsker vi at styrke Forsvarets opgaveløsning endnu mere de kommende år og forhåbentlig også få flere grønlændere til at blive en del af forsvaret og beredskabet. På den måde styrker vi båndene i Rigsfællesskabet til gavn for vores fælles sikkerhed og tryghed i en tid, hvor interessen for Arktis er rigtig stor mange steder i verden, siger Trine Bramsen i en pressemeddelelse.



Under besøget i Nuuk skal Trine Bramsen blandt andet mødes med Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger, og Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur, Karl Frederik Danielsen.



Derudover kigger hun forbi Arktisk Kommando, inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen i Nuuk samt Luftgruppe Vest i Kangerlussuaq.



- Jeg er meget imponeret over, hvor mange og hvor vigtige opgaver vores folk fra Forsvaret løser i Grønland. De er i visse tilfælde forskellen mellem liv og død, og jeg ser frem til at få et endnu bedre indblik i deres arbejde, når jeg møder dem ansigt til ansigt i næste uge, siger Trine Bramsen.