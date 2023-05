Forsvarsforlig: IA vil have overvågning, infrastruktur og cybersikkerhed

Merete Lindstrøm Onsdag, 24. maj 2023 - 10:53

Onsdag har Inuit Ataqatigiit præsenteret deres bud på emner, der skal prioriteres i det kommende forsvarsforlig, som skal forhandles på plads i Folketinget den kommende tid.

Verdenssituationen med flere hybridkrige som for eksempel informationskrige og den verserende konflikt i Ukraine, samt Arktis rolle geopolitisk kræver, at Grønland i højere grad end før, har klare krav og en klar politik på forsvarsområdet.

Det understreger IA med deres oplæg til de kommende forhandlinger i Folketinget. Grønlands Folketingsmedlemmer er for første gang repræsenteret til denne type forhandlinger.

Principper for forsvarspolitik

Det var medlem af folketinget for IA, Aaja Chemnitz, og IA´s udenrigsordfører, Mariia Simonsen, der fremlagde IA´s input til det kommende forsvarsforlig for pressen onsdag.

Oplæget indeholder blandt andet nogle principper for indsatsen på sikkerhedsområdet. Blandt andet afviser Grønland klart at atomkraftværker, atomdrevne ubåde og atombomber placeres i Grønland og så udvider IA deres mantra: Intet om os uden os til: intet i Grønland uden Grønland.

Der skal altså være en klar accept fra grønlandsk side, før der laves forsvarspolitiske indsatser i landet.

Prioriterede områder

Af de seks områder som IA gerne vil have prioriteret fremhævede Aaja Chemnitz tre, som bliver det vigtigste for partiet at få med i forsvarsforliget.

Overvågning, Cybersikkerhed og beskyttelse af kritisk infrastruktur som lufthavne, og forsyningssikkerheden af fødevarer, medicin og vandforsyning.

Der skal også arbejdes for øget sikkerhed omkring digital infrastruktur som for eksempel søkablerne, hvor IA foreslår udbyggelse med flere søkabler og flere satelitter i Øst- og Nordgrønland.

I forhold til cybersikkerhed så ønsker partiet, at det etableres et cyberberedskab forankret i Digitaliseringsstyrelsen, samt øget viden blandt politikere og børn ned til folkeskolealderen.

Går ikke ind for tvang

Grønland skal ifølge IA´s oplæg involveres mere i beredskab, Forsvar og SAR, hvilket indebære flere grønlændere, der aftjener værnepligt og at overtage kommandoen for JRCC (Joint Rescue Command Center) som i øjeblikket varetages af Arktisk Kommando.

IA går dog ikke ind for, at der indføres værnepligt i Grønland.

- Jeg ser gerne mange flere grønlandske unge både mænd og kvinder der aftjener værnepligt frivilligt. Det er min oplevelse, at der er stor interesse for det, og vi går ikke ind for tvang, siger Aaja Chemnitz, som også fortæller, at hendes egen datter har aftjent værnepligt og efterfølgende arbejdet for udenrigsministeriet.

- Det giver mange kompetencer, som man kan bruge i sin videre karriere.

Seks prioriterede områder: