Forsvarsforlig: Chemnitz er optimistisk efter møde med forsvarsministeren

Søndag, 07. maj 2023 - 11:32

- Jeg har haft en god snak med den fungerende forsvarsminister.

Sådan lyder det fra Aaja Chemnitz, medlem af Folketinget for IA, i kølvandet på et møde med Troels Lund Poulsen (V), hvor hun har fået fremlagt Grønlands ønsker til det kommende forsvarsforlig.

Inuit Atagatiqiit har tidligere i år afholdt et borgermøde på Hotel Hans Egede i Nuuk, hvor landets forsvars- og sikkerhedssituationen blev debatteret - og det har været frugtbart.

Nogle af borgernes inputs fremgår nemlig af partiets forsvarsudspil, som nu er blevet fremlagt for forsvarsministeren, oplyser IA i en pressemeddelelse.

Grønland skal inddrages

Her fremgår det, at Grønland og landets geostrategiske placering har en afgørende betydning for sikkerhedssituationen i verden, hvorfor der ifølge IA er lagt op til, at der skal ske en massiv investering på forsvars- og sikkerhedsområdet.

Aaja Chemnitz har i den forbindelse gjort det klart over for den fungerende forsvarsminister, at Grønland i højere grad skal inddrages i forhandlingerne.

Ligeledes, understregede hun på mødet, skal udmøntningen af forsvarsforliget komme befolkningen til gode gennem blandt andet uddannelse, jobs og civil anvendelse af projekter her i landet.

Aaja Chemnitz (IA) og fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

Aaja Chemnitz insiterer fortsat på, at diplomati er vejen frem.

Men, siger hun:

- Vi må heller ikke være naive i forhold til den nuværende verdenssituation. Det har derfor været vigtigt for mig at understrege, at mulige løsninger i Grønland skal ske med inddragelse af Grønland og komme den brede befolkning til gode.

Fortrøstningsfuld

Fred er fortsat højeste prioritet i Arktis, hvorfor der ikke skal oprustet unødigt, lyder vurderingen fra IA, som samtidig understreger, at vi heller ikke må stå uforberedte tilbage. Derfor handler det ifølge partiet om at øge overvågningsbilledet i Grønland med mulighed for at markere landets suverænitet ved uønsket aktivitet, og at den kritiske infrastruktur og cybersikkerheden styrkes.

Det er dog vigtigt, at understrege, at der samtidig skal foregå et diplomatisk arbejde, oplyser Inuit Atagatiqiits, som vil insistere på, at Arktis forbliver et lavspændingsområde.

Chemnitz er godt tilfreds med hende og Troels Lund Poulsens møde:

- Jeg er fortrøstningsfuld i forhold til det kommende forsvarsforlig.