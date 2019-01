Forsvaret: Bred opbakning til styrket indsats i Grønland

Walter Turnowsky Torsdag, 31. januar 2019 - 12:44

Der tegner sig billede af, at der er bred opbakning til at bruge yderligere penge på at styrke forsvaret i Arktis.

Tidligere i denne uge aftalte den danske regering med forligspartierne fra De Radikale, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, at der skal bruges yderligere 1,5 på forsvaret fra 2023. I de kommende år skal forligspartierne så blive enige om, hvor pengene gør mest gavn.

Ud over Radikale og Dansk Folkeparti bakker også Socialdemokraterne allerede nu op om, at en del af pengene skal bruges til at styrke indsatsen i Grønland.

LÆS OGSÅ: Analytiker: Brug ekstra forsvarsmilliarder i Grønland

- Vi vil prioritere to områder: forsvar mod cyberangreb og så Arktis, siger partiets forsvarsordfører Henrik Dam Kristensen til Sermitsiaq.AG.

- Det er de to områder, hvor der sker en udvikling. Arktis i dag er jo ikke det samme som Arktis i går.

Redningstjeneste og overvågning

Henrik Dam Kristensen peger på, at klimaforandringerne vil føre til øget skibstrafik i Arktis. Samt at det allerede nu har ført til en øget interesse for Arktis.

- På den baggrund vil jeg umiddelbart pege på, at en styrket overvågning og en styrket redningstjeneste, som de områder, hvor midlerne vil gøre mest gavn.

Både DF og Radikale peger også på SAR-beredskabet, som et oplagt sted at sætte ind.

Henrik Dam Kristensen peger dog samtidigt på, at netop foranderligheden i situationen i Arktis betyder, at billedet kan have ændret sig, når udmøntningen af aftalen skal forhandles på plads om to til tre år.

V: Arktis er i spil

Venstres forsvarspolitiske ordfører, Peter Juel Jensen mener, at det er for tidligt at lægge sig fast på, hvor pengene skal investeres, men Arktis er bestemt også en mulighed set med hans øjne. Han peger på, at man i første omgang skal dialog med NATO om forsvarsalliancens behov og forventninger. Dernæst bør man tage udgangspunkt i trusselsvurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), når spørgsmålet skal drøftes i forligskredsen.

LÆS OGSÅ: Danske partier parate til at bruge forsvarspenge i Grønland

- Vi skal sikre os, at enhver investering i forsvaret løfter evnen for at sikre rigsfællesskabet mest muligt, siger han til Sermitsiaq.AG

Trusselsvurderingen fra FE nævner netop Arktis, som et af de områder, hvor der dels sker en opgradering af det russiske militær, dels er en øget strategisk interesse fra kinesisk side. Derudover peger FE på cybersikkerhed og situationen i Østersøen, som to andre væsentlige områder, hvor trusselsbilledet har ændret sig.

- Det betyder så også, at Arktis i høj grad er spil, når vi skal i gang med drøftelserne. Ligesom vi efter min opfattelse også har prioriteret Arktis i forsvarsforliget, siger Peter Juel Jensen.