Forsvaret tavse om russisk tilstedeværelse i Grønland

Merete Lindstrøm Onsdag, 26. april 2023 - 11:46

Den seneste tid har DR udrullet en sag om russiske spionskibe, der opererer i farvandet omkring Danmark og i resten af Norden, hvor de blandt andet kortlægger kritisk infrastruktur.

Det er ligeledes kommet frem i DR´s dokumentar Skyggekrigen, at flere russiske fiskefartøjer, som i henhold til en fiskeriaftale med Færøerne kan ligge til i færøske havne, også er mistænkt for spionage.

Sermitsiaq.AG har forsøgt at få en kommentar fra Det Danske Forsvar i forhold til, om der ligeledes foregår spionage i Grønlandsk farvand. Forsvaret er ikke vendt tilbage endnu.

Ingen betydning for opgaveløsningen

I denne uge har DR bragt en artikel om, at Søværnets skibe ved Grønland på grund af personalemangel er tvunget til at søge havn eller smide anker om natten frem for at patruljere døgnet rundt for at holde øje med fremmede magters fartøjer ved Færøerne og Grønland, sådan som inspektionsskibene burde.

Men det har ingen betydning for udførelsen af deres arbejde, slår Arktisk Kommndo fast overfor Sermitsiaq.AG.

Hos Arktisk Kommando er man opmærksom på, at der til tider er personeludfordringer men opgaverne løses konsekvent professionelt og med høj kvalitet, lyder det.

- Jeg møder altid en høj faglighed og professionalisme i besætningerne samt ikke mindst en ærekærhed i deres opgaveløsning på trods af eventuelle udfordringer, siger Martin la Cour-Andersen, chef for Arktisk Kommando til Sermitsiaq.AG.

Løbene dialog med skibene

Han fortæller, at der ved meldinger om mangel på personel ombord på skibene, foregår en dialog med Søværnet om eventuelle spørgsmål og, at der er en løbende dialog med skibscheferne om, hvad det eventuelt har af betydning for skibets operationer.

- Jeg vil i den forbindelse understrege, at Arktisk Kommandos kritiske opgaver i Rigsfællesskabet altid bliver løst, siger chefen.

Arktisk Kommando oplyser, at de ikke har yderligere kommentarer til sagen.