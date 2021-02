Forsvaret dropper info om SAR-indsatser

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 23. februar 2021 - 09:09

Siden den 5. februar har Forsvaret undladt at opdatere sin døgnrapport, som beskriver særlige indsatser, der har den grønlandske befolknings interesse såsom SAR-operationer.

Den 8. februar oplyser Forsvaret på sin hjemmeside:

- Døgnrapporten opdateres fra dags dato ikke. Det forventes, at de daglige opdateringer genoptages på et tidspunkt. Tidshorisonten for dette er i øjeblikket ukendt.

Oberst: Vigtig kilde

Chefen for Forsvarets komunikationsafdeling, oberst Susanne Lund, indrømmer i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG, at ”døgnrapporten er en vigtig kilde til oplysning om de opgaver, som Forsvaret dagligt løser i Rigsfællesskabet”.

På trods af vigtigheden kan obersten ikke oplyse, hvornår døgnrapporten igen bliver opdateret på hverdagsbasis og forklarer, at det skyldes ”ændrede arbejdsgange internt”.

IA’s folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen stiller sig ikke tilfreds med oberstens forklaring og prioritering.

Vigtigt med åbenhed

- Åbenhed og gennemsigtighed er naturligvis vigtig, når det kommer til Forsvarets opgaver i vores land, og derfor ærgrer det mig dybt, at man ikke i Forsvaret prioriterer at udarbejde døgnrapporter, siger folketingsmedlemmet til Sermitsiaq.AG og uddyber:

- Arktisk Kommando udfører vigtige opgaver, f.eks. redning ved ulykker til havs, men mange er også bekymret og ved ikke hvilke militære opgaver, som udføres i vores land, og derfor kan jeg kun opfordre til så meget åbenhed som mulig, så bekymringen ikke vokser på grund af lukkethed om opgaverne.

Spørgsmål til ministeren

Aaja Chemnitz Larsen har nu bedt forsvarsminister Trine Bramsen om en forklaring. Folketingsmedlemmet stiller to konkrete spørgsmål til ministeren: