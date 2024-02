Forsvarer kritiserer manglende pladser til dømte personer med handicap

Dorthea Reimer-Johansen Tirsdag, 20. februar 2024 - 17:31

En 26 årig kvinde blev onsdag i sidste uge kendt skyldig i drab på en 55 årige kvinde og vold mod sin egen mor. Dommen blev først afsagt to dage senere, da man afventede udtalelse fra Retslægerådet og Socialstyrelsen.

Fredag morgen kom dommeren, domsmænd, forsvarer, anklager, familiemedlemmer og drabstiltalte tilbage til retten, fordi udtalelsen fra Retslægerådet og Socialstyrelsen var kommet.

Udtalelsen fra Retslægerådet lød på, at den 26-årige kvinde idømmes anbringelse på en institution for personer med vidtgående psykiske handicap i Grønland / Danmark.

Mens Socialstyrelsen udtalelse lød, at der ikke findes døgntilbud i Grønland, der tilbyder specialiseret socialpædagogisk støtte til personer med mental retardering, der skyldes hjerneskade.

Styrelsen vurderede altså, at der ikke findes et egnet døgntilbud i Grønland, hvor den 26-årige tiltalte kan anbringes, og derfor bliver hun anbragt på institution i Danmark.

Ifølge døgninstitutionernes årsberetning fra Departementet for Sociale Anliggender er der mellem 120 - 129 grønlandske personer med handicap anbragt i Danmark, fordi der ikke er tilbud til dem i Grønland. Der er dog også anbragte, der ikke er dømte.

Gør intet for personer med handicap

Den drabsdømtes forsvarer, Christina Johnsen, mener, at der må kunne findes løsninger for at skabe plads til personer med vidtgående handicappede her i landet. Ligesom kriminalforsorgen plejer at finde løsninger for at skabe plads til andre indsatte her i landet.

- Hvad gør Socialstyrelsen, hvad gør Grønland? Ingenting. Intet, siger Christina Johnsen.

Hun mener, at den drabsdømte ikke bør være i Danmark, da hendes livlinje er hendes egen familie:

- Hun bør ikke være i Danmark. Det er krænkelse af europæiske menneskerettighedskonvention artikel 8. Ret til respekt af privatliv og familie. Hendes eneste livlinje er hendes familie. Hun har ikke kontakt med andre mennesker. Hun kan ikke dansk. Hun skal have mulighed for at se sin familie.

Grønland har haft 30 år til at løse problemet

Man kunne mærke, at den drabsdømtes forsvarer Christine Johnsen har kæmpet for sin klient under proceduren fredag. Under retssagen har hun tænkt på personer med handicaps vilkår her i landet:

- Grønland har haft 30 år til at rette op for at løse dette problem. Vi har trods alt 120 grønlandske anbragte i Danmark.

Selvom forsvareren og anklagemyndigheden sidder overfor hinanden i retslokalet, er de enige om én ting. Cecilie Stürup Sørensen er mødende anklager, og hun håber, at Grønland skynder sig med at oprette flere institutionspladser.

Hun sagde, at man måske kan undre sig over, at hun som anklager siger, at den drabsdømte ikke skal svigtes igen.

Her refererer anklageren til, at det under retssagen kom frem, at moren til den drabsdømte gentagne gange har bedt om hjælp til sin datter, og forsvarer mente, at samfundet har svigtet hende og svigter hende igen, fordi der er ingen plads til hende her i landet. Men det er virkeligheden, når der ikke er en egnet institutionsplads til hende i Grønland, siger anklageren i proceduren.

Forsvarer Christina Johnsen har besluttet at anke afgørelsen af foranstaltningen til Grønlands Landsret.