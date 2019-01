Forstander: Der er fordele ved Jern- og Metalskolen i Sisimiut

Asger Søndergaard Nielsen Tirsdag, 15. januar 2019 - 15:13

På finansloven er der afsat 20 millioner kroner til en projektering af byggerierne til en ny Jern- og Metalskole i Sisimiut. Den mulige flytning af skolen har skabt en del debat.

Jokum Møller, der er forstander på KTI (Kalaallit Nunaanni Teknikimik Ilinniarfik), som både varetager Jern- og Metalskolen i Nuuk og Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut, ser en række fordele ved udflytningen af skolen.

- Det er nogle ressourcetunge uddannelser, som KTI udbyder. Der er både udstyr og undervisere, som kan anvendes til flere af uddannelserne. At have dem under samme tag vil være en fordel, siger Jokum Møller.

På Jern- og Metalskolen i Nuuk er der omkring 35 ansatte heraf 20 faglærer. Det er Jokum Møllers opfattelse, at hovedparten af de 35 ansatte ikke vil tage med, hvis skolen flyttes til Sisimiut.

Et godt miljø til flere millioner

Jokum Møller forklarer, at man har et samarbejde med DTU Arktisk, som vil udbyde nogle af deres uddannelser i Sisimiut.

- Der kan blive et miljø, hvor der er elever helt fra ungdomsuddannelserne og op til Ph.d.-niveau. Det skaber et godt undervisningsmiljø, hvor Ph.d.-studerende også kan medvirke i undervisningen, siger Jokum Møller.

Det er dog ikke sikkert, at der bliver en udflytning. Først skal projekteringen af de nye bygninger igangsættes. Derefter skal der træffes en endelig beslutning om flytning af skolen.

Et bud på prisen af opførelsen af en Jern- og Metalskole i Sisimiut lyder på 139 millioner. Dertil skal man lægge 4,9 millioner i flytte- og fratrædelsesgodtgørelse, plus syv millioner til ændring af IT-kontrakter, hjemmeside, telefoni og flytning af møbler og indretning. Tallene fremgår af et svar på et §37 spørgsmål stillet af Aqqaluaq B. Egede (IA).