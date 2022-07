Forstærket indsats: Hjælp til folk på livets skyggeside

Redaktionen Torsdag, 14. juli 2022 - 09:01

Vi kan næsten ikke få armene ned. Vi går stadig rundt med store smil fordi, vi nu kan sætte ekstra fokus på at få hjulpet de grønlændere, der er de mest udsatte og som holder til i Aarhus.

Det fortæller direktør for Det grønlandske Hus i Aarhus, Tanja Nielsen om nyheden fra Socialstyrelsen, der over to et halvt år finansierer to nye projekter, et projekt med 8,3 millioner kroner i støtte og det andet er på 5,2 millioner kroner. Penge, der målrettet skal bryde den sociale arv og løfte gruppen af de mest udsatte grønlandske borgere i Aarhus. Det skriver avisen AG.

I disse dage holder hun de første ansættelsessamtaler med potentielt nye medarbejdere, som skal være med være med til at tilbyde intensiv hjælp for de grønlandske borgere i Aarhus kommune, som er faldet igennem systemet.

Stormasket system

Vi er på udkig efter to robuste psykologer gerne med specialer i traume behandlinger, som kan løfte opgaven siger hun. Hos Reden Aarhus og hos Kirkens Korshærs Naapiffik skal der ansættes to robuste socialfaglige medarbejder – gerne med grønlandsk baggrund.

Hun fortæller, at huset allerede har en psykolog ansat, men, at midlerne nu giver mulighed for målrettet at hjælpe dem, der har det allersværest.

Læs hele artiklen i denne uges AG, som du kan få adgang til her: