Forstærket indsats i børnesager

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 12. marts 2024 - 08:58

Socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil oplyser over for IA-folketingsmedlemmet Aaja Chemnitz, at midler til et rådgivningsteam, der er forankret i foreningen Grønlandske Børn samt midler til udvikling af oplysningsmateriale om det sociale system i Danmark på grønlandsk og dansk “lige er blevet færdige og klar til, at kommunerne kan anvende dem”.

Kommunerne skal i sagsbehandlingen i sociale sager tage hensyn til de grønlandske familiers sproglige og kulturelle baggrund, og i den forbindelse blev man med en aftale enige om at afsætte 7.8 millioner kroner i perioden 2024 til 2027. Det er fra den pulje af penge, at man har fået klaret de to initiativer.

Det bekymrer Aaja Chemnitz, at Foreningen Grønlandske Børn i Sermitsiaq har givet udtryk for, at deres faglige ekspertise ikke bliver anvendt af kommunerne i tilstrækkelig grad.

Kommunalt selvstyre

- Vil ministeren sikre dommernes inddragelse af Foreningen Grønlandske Børn i anbringelsessager med grønlandske familier, spørger folketingsmedlemmet.

Socialministeren påpeger i sit svar, at det kommunale selvstyre betyder, at “kommunerne selv har ansvaret for at tilrettelægge sagsbehandling og oplyse sagen inden for de rammer, som der er fastsat i lovgivningen”.

- Jeg har noteret mig, at foreningen ”Grønlandske Børn” oplyser i artiklen, som der i spørgsmålet henvises til, at de er fortrøstningsfulde i forhold til, at der snart kommer hul igennem til kommunerne, lyder svaret fra ministeren.