Forsoning - en gratis omgang

Redaktionen Søndag, 12. juli 2020 - 17:17

Avisen Sermitsiaq efterlyste i sidste uge, hvad der er sket med Forsoningskommissionens betænkning fra december 2017, som foregreb den aktuelle debat om Hans Egede-statuen og Grønlands kolonihistorie.

Nu viser det sig, at betænkningen med titlen »Vi forstår fortiden - Vi tager ansvar for nutiden - Vi arbejder for en bedre fremtid« ligger på Naalakkersuisuts medlem for uddannelse, kultur og kirke Ane Lone Baggers bord. Det skriver avisen Sermitsiaq i denne uge.

– Forsoningskommissionens anbefalinger er vigtige, da de vedrører forsoning med den koloniale tid i Grønland. Anbefalingerne indeholder forskellige emner, der fokuserer på at forbedre både det individuelle menneskes levevilkår og samfundet i det hele taget, siger Ane Lone Bagger til Sermitsiaq.

Forsoningskommissionen, nedsat i årene 2014-17, var barn af Siumuts, Atassuts og Partii Inuits koalitionsaftale fra marts 2013: »For at lægge afstand til koloniseringen af vort land er det nødvendigt, at der finder forsoning og tilgivelse sted«.

Den 2½ år gamle betænkning indeholder syv konkrete anbefalinger til at nå dette mål.

– Jeg kan oplyse, at flere af Forsoningskommissionen anbefalinger allerede er igangsat, enten af Naalakkersuisut eller af andre initiativtagere, siger Ane Lone Bagger.

Det lader vi komme an på en prøve.

Historien set med grønlændernes øjne

Forsoningskommissionens to første anbefalinger handler i høj grad om Grønlands forhistorie - ikke fortalt af fremmede historikere, men »set med vore øjne«. Kommissionen anbefaler, at der oprettes et videnscenter for historie og forsoning på Grønlands universitet Ilisimatusarfik.

Ane Lone Bagger sætter et flueben ved disse anbefalinger.

– En initiativgruppe fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, Ilisimatusarfik og Saxo-Instituttet på Københavns universitet har igangsat »Center for grønlandsk socialhistorie«, som er delvis i tråd med kommissionens anbefaling om et videnscenter for historie og forsoning, siger Ane Lone Bagger.

Problemet er, at dette center slet ikke eksisterer, men blot er en skitse til et projekt.

