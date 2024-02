Forsøger at løse udfordringer i satellitområder

Thomas Munk Veirum Onsdag, 07. februar 2024 - 12:59

Nord- og Østgrønland har oplevet problemer med netværkskvaliteten siden opsendelsen af GreenSAT og ibrugtagelsen af nye stallitforbindelser.

Tusass gør i disse dage endnu et forsøg på at løse problemerne og har sendt folk afsted til Tasiilaq, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

- Vi vælger at teste hastighederne i Tasiilaq for at se, hvor meget indvirkning det har på den generelle internetkvalitet vi ønsker, at vores kunder oplever, udtaler Nikolaj Christoffersen, kommerciel direktør.

Håber opgradering kan afhjælpe problemer

Tusass har skruet op for nogle af hastighederne hos privatkunder for bedre at kunne teste netværkets kvalitet, og derfor har kunder med 4Mbit-hastigheder dermed kunne mærke, at deres hastigheder er helt oppe på 6Mbit.

Den nye satellitforbindelse til Tasiilaq har en betydeligt større kapacitet, og Tusass håber at kunne få styr på børnesygdommene:

- Indtil efteråret ’23 var kapaciteten således 200Mbit, men er nu steget til 3Gbit. Det er netop opgraderingen af kapaciteten, som Tusass nu tester for at se, om det kan være med til at afhjælpe nogle af de udfordringer, som den østgrønlandske befolkning har oplevet, siden vi gik i drift med den nye satellitforbindelse, skriver Tusass.