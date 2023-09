Forsøg på at trække grundstødt krydstogtskib mislykket

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 13. september 2023 - 15:18

Naturinstituttets fiskeriforskningsskib Tarajoq har i dag onsdag forsøgt at trække krydstogtskibet Ocean Explorer, der er stødt på grund i nationalparken i Nordøstgrønland, fri. Forsøget er dog mislykkedes, oplyser Arktisk Kommando på sin Facebookside.

- Efter indledende undersøgelser og kontakt mellem de to skibe forsøgte Tarajoq at trække Ocean Explorer fri af grunden ved højvande. Forsøget lykkedes desværre ikke, hvorfor situationen stadig er således, at Ocean Explorer står på grund i Alpefjord, oplyser Arktisk Kommando.

International bevågenhed

Nyheden om det krydstogtskib med 206 passagerer og besætningsmedlemmer, der er stødt på grund i Alpefjord nær Mestersvig i Nationalparken i Østgrønland blev offentliggjort mandag. Siden har flere grønlandske og internationale medier rapporteret om hændelsen og dertil arbejdet med redningsforsøgene.

Nu beder Arktisk Kommando om arbejdsro til at løse sine opgaver, og at der vil blive meldt ud om nyt så snart som muligt.

- Det er fortsat Arktisk Kommandos første prioritet at få inspektionsfartøjet Knud Rasmussen frem til havaristen. Besætningen i Knud Rasmussen gør sit bedste for at nå frem så hurtigt som muligt.

På grund af ustabilt vejr i området, hvor Knud Rasmussen befinder sig, har skibet sænket farten en smule. Det betyder, at inspektionsskibet forventes at ankomme til Alpefjorden fredag aften.