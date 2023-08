Forslag: Tag 1.000 cigaretter med fra flyveturen

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 29. august 2023 - 16:18

Vil du gå gennem "rød zone" eller "grøn zone"?

Det valg vil passagerer i de nye atlantlufthavne blive præsenteret for, hvis det står til Naalakkersuisut.

Har man ikke noget at fortolde kan passageren gå igennem grøn zone. I den røde zone vil flypassagerer derimod frivilligt kunne fortolde afgiftspligtige varer.

Vil undgå smugleri

- Formålet med forslaget er at undgå utilsigtet smugleri. Forslaget skal samtidig undgå at fremme en væsentligt øget indførsel af afgiftspligtige varer ved indrejse som flypassager, står der i materialet til lovforslaget.

- Lovforslaget (..) forventes at stille borgerne her i landet mere frit og give dem flere valgmuligheder, skriver Naalakkersuisut desuden om baggrunden for forslaget.

Ifølge forslaget kan en flypassager over 18 år vælge såkaldt frivillig-fortoldning af afgiftspligtige varer med op til fem gange den tilladte mængde ved indrejse for så vidt angår øl, vin, hedvin, spiritus, cigaretter og anden tobak.

Frivillig fortoldning eller bøde

Det vil sige, at man eksempelvis kan købe 1.000 cigaretter toldfrit og få dem fortoldet i den "røde zone". Udover afgift skal der også betales et ekspeditionsgebyr for den frivillige fortoldning. Gebyret foreslås at blive på 250 kr.

Nedenstående viser et eksempel på en flypassager under de foreslåede regler - hvis passageren vælger at gå gennem den grønne zone med for store mængder, vanker der en bøde modsat:

Naalakkersuisut

Mens forbrugerne vurderes at få et bredere udvalg, så ventes lovforslaget at betyde et fald i detailhandelsbutikkernes indtjening fra øl, vin- og spiritusvarer, grundet en øget konkurrence.

Naalakkersuisut vurderer ikke, at forslaget får konsekvenser for folkesundheden, da man har forsøgt at skrue forslaget sådan sammen, at cigaretter og alkohol ikke bliver decideret billigere, men at privatpersoner kan benytte sig af det større udvalg i udlandet.