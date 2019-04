Forslag: Tættere nordisk samarbejde i børneidræt

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 11. april 2019 - 17:08

Grønlandske idrætsudøvere kan i fremtiden have mulighed for at deltage ved turneringer i nordiske lande.

Vestnordisk Råd foreslår nemlig, at piger og drenge fra Grønland og Færøerne tilbydes at deltage i de islandske turneringer, eller landene sammen afholder vestnordiske sportsturneringer på skift i de tre lande.

Forslaget drøftes i Inatsisartut den 9. maj.

Omkostninger

I Island bliver der afholdt en række turneringer for yngre klasser af piger og drenge inden for basketball og håndbold om vinteren og fodbold om sommeren. Nogle af disse turneringer har over 1000 deltagere og mange forældre og assistenter følger også deres hold rundt om landet.

- En mulighed for at dække omkostninger kunne være ansøgning om rejsestøtte fra NATA (North Atlantic Tourism Association) som giver støtte til rejser mellem de tre lande, herunder for sportshold, står der i forslaget.

Bedre resultater

Den seneste islandske succes i gruppesport kunne også være et spring for de andre vestnordiske lande.

- Ved at dele erfaringer og bedste praksis med hensyn til infrastruktur, uddannelse og faciliteter, kan de vestnordiske lande opnå bedre resultater på området i fremtiden, lyder det i forslaget.