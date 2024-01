Forslag: Nyt vartegn ved atlantlufthavn

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 03. januar 2024 - 08:52

Af et nyt kommuneplanforslag har forvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq konkretiseret, hvordan arealerne nær lufthavnen i Nuuk skal udnyttes.

Det fremgår af oplægget, som blev præsenteret for Udvalg for Erhverv og Økonomi den 12. december, at der er planer om at opføre en gangbro mellem den nye terminalbygning og parkeringspladsen på den anden side af lufthavnsvejen, hvor der også er planer om at der skal bygges et lufthavnshotel.

Trafiksikkerhed

- Gangbroen skal medvirke til at fodgængere ikke vil forsinke afviklingen af trafikken i spidsbelastningstidspunkter og samtidig tilbyde en mere trafiksikker forbindelse mellem lufthavnsterminalen, parkeringspladsen og fremtidigt lufthavnshotel, fremgår det af forslaget.

- Gangbroen må ikke være til gene for trafikken, hvorfor der skal være frihøjde nok til dobbeltdækkerbusser og høje lastbiler. Ligeledes skal gangbroen holde sig under lufthavnens klausulerede sikkerhedszone, understreges det.

En gangbro kan udformes på mange måder. Af kommuneplanforslaget har man ladet sig inspirere af andre gangbro-løsninger Kommuneqarfik Sermersooq

- Her ligger ligeledes en mulighed for at lave et vartegn for lufthavnen og for Nuuk, da denne vil være det første man møder udenfor terminalbygningen, skriver forvaltningen.

Deponi, stenbrud og vandværk

Kommuneplanforslaget peger desuden på, hvor det fremtidige deponi skal ligge. Desuden hvor et nyt stenbrud, vandværk og nød-elværk skal ligge.

På udvalgsmødet blev det besluttet at sende forslaget i høring i en periode på otte uger.

Se forslaget i sin helhed: klik her