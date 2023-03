Forslag: Naalakkersuisut bør punge ud til grusvej til omkring 500 mio. kr.

Thomas Munk Veirum Mandag, 27. marts 2023 - 07:57

Det skal være slut med at vente på, at Naalakkersuisut kommer med udspil i sagen om anlæggelse af en grusvej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.

Det mener medlem af Inatsisartut Anders Olsen (S), der har stillet et forslag om, at Naalakkersuisut skal betale hele anlægssummen for projektet.

Ifølge Anders Olsen har det rådgivende ingeniørfirma Verkis udarbejdet et omkostningsestimat på 541 mio. kr, og det er altså det beløb, som politikeren mener, der bør prioriteres til projektet.

Han mener, at Qeqqata Kommunia er blevet forbigået ved de senere års beslutninger om eksempelvis nye lufthavne og vandkraftværker:

Fra ATV-spor til grusvej

- Grønlands Selvstyres milliardinvesteringer i lufthavne, vandkraftværker og havne er ikke siden 2010 blevet prioriteret i Qeqqata Kommunia. Det er uklart, om der er opbakning fra Grønlands Selvstyre til regionens store udviklingsprojekt, vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, skriver politikeren i begrundelsen til sit forslag.

Qeqqata Kommunia er selv i gang med at anlægge et ATV-spor på strækningen, men drømmen er altså at få niveauet over i form af en grusvej. Kommunen og Naalakkersuisut har afsat i alt 10 millioner kroner til forarbejdet, og Anders Olsen mener, at der nu skal tages beslutning om betalingen.

Mener det vil kunne betale sig

Modellen bør være, at Naalakkersuisut betaler anlægsarbejdet, hvorefter kommunen tager over og betaler for drift og vedligehold.

Han mener, projektet vil kunne betale sig, på grund af de muligheder, som grusvejen vil tilbyde turistoperatører:

- Den efterfølgende aktivitet fra det private erhvervsliv ved anlæggelse og drift af hoteller, lodges og andre turismeaktiviteter vil skabe indtægter til lands- og kommunekassen i form af skatteindtægter betydeligt højere end anlægsudgiften, mener Anders Olsen.

Forslaget skal behandles på forårssamlingen.