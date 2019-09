Forslag: Mindre papirarbejde til mineselskaber

Walter Turnowsky Mandag, 30. september 2019 - 09:32

Naalakkersuisut vi lempe kravene til den dokumentation, som mineselskaberne skal fremlægge for at få en udnyttelsestilladelse.

Som det er i dag, skal selskaberne sandsynliggøre, at projektet hænger sammen rent økonomisk ved at fremlægge et lønsomhedsstudie. Men det skal de fremover slippe for, mener Naalakkersuisut.

- Derved fritages rettighedshavere for kravet om at fremsende det omkostningstunge lønsomhedsstudie til Naalakkersuisut til godkendelse, og det bliver op til investorer og långivere at vurdere et mineprojekts rentabilitet. Grønlands krav til rettighedshavere sidestilles dermed med flere førende mineraljurisdiktioner, sagde naalakkersuisoq for råstoffer, Erik Jensen (S), da han fredag fremlagde forslaget i Inatsisartut.

- Så lempelige vilkår som muligt

Selskabet skal dog fortsat fremlægge dokumentation for den geologiske forekomst. Af bemærkninger til lovforslaget fremgår det, at især veludviklede minelande, som flere australske og canadiske delstater samt Norge har en ordning, der svarer til forslaget.

- Efter Naalakkersuisuts vurdering er det hensigtsmæssigt, at meddelelse af tilladelser til udnyttelse af mineralske råstoffer sker på så lempelige vilkår som muligt, uden derved at gå på kompromis med hensynene til at råstofaktiviteter udføres forsvarligt med hensyn til sikkerhed, sundhed, miljø, ressourceudnyttelse, samfundsmæssig bæredygtighed samt hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med, under tilsvarende forhold, anerkendt god international praksis, hedder det i bemærkningerne til loven.

- Derfor bør der ikke stilles unødvendige krav til rettighedshavere efter råstofloven.

Under 1.behandlingen i Inatsisartut gjorde flere partier opmærksom på, at de ønsker at forslaget bliver behandlet grundigt i råstofudvalget.