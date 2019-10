Forslag: Et landsdækkende hundeslædevæddeløb hvert tredje år

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 19. oktober 2019 - 13:11

I disse dage afholder KNQK, De Grønlandske Hundeslædekuskes Forening, en generalforsamling i Ilulissat.

Et af forslagene er, at det prestigefyldte hundeslædevæddeløb skal gøres til et landsdækkende væddeløb hvert tredje år. Det landsdækkende hundeslædevæddeløbet skal kaldes for Avannaata Qimussersui, hvor blandt andet hundeslædekuske fra Avanersuaq, Østgrønland, Nordgrønland og andre dele af landet, hvor der holdes slædehunde skal dyste om hinanden.

- Der er ingen væddeløb, hvor alle hundeslædekuske mødes og konkurrerer med hinanden, der er kun opdelte distrikter. Derfor synes vi, at et landsdækkende hundeslædevæddeløb er vigtigt, siger Hansiaraq Zeeb, sekretær i KNQK til Sermitsiaq.AG.

Finansiering

Og det er ikke småpenge, som forslaget vil afstedkomme.

KNQK får 350.000 kroner årligt gennem finansloven. Pengene bruges til det årlige arrangementer for væddeløb i forskellige byer og distrikter, hvor der blandt andet også arrangeres et Avannaata Qimussersua, som er for hundeslædeejere mellem Upernavik og Sisimiut.

KNQK vil rette henvendelse til Inatsisartut med det formål for at hæve det årlige tilskud til 750.000 kroner, så et landsdækkende hundeslædevæddeløb kan blive til en realitet om to år.

Derudover vil de søge om i alt 1,5 millioner kroner til forskellige fonde og Inatsisartut. De penge skal bruges til at starte den helt nye væddeløb op at køre.

Næste skridt

Hansiaraq Zeeb oplyser, at arbejdet med et landsdækkende væddeløb vil fortsætte, hvis medlemmerne godkender forslaget.

Udover Avannaata Qimussersui, som er forslaget, vil der fortsat være Avannaata Qimussersua, Inughuit Qimussersua, Kangiata Qimussersua og andre byopdelte hundeslædevæddeløb hvert år, hvor også børn vil holde væddeløb hvert år.

KNQK holder generalforsamling i dag og i morgen.