Forslag: Interaktiv kunst i bybilledet

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 07. april 2019 - 14:13

- Formålet med initiativet er, at give Nuuks borgere mulighed for at få nye oplevelser med interaktiv kunst og teknologi og skabe en udstilling for alle, som ikke er bare kunst, men bevægende værker som bliver påvirket af publikummets tilstedeværelse, fremgår det af indstillingen, som Naleraq Eugenius er initivtager til.

Tiltaget vil være helt nyt, da man ikke tidligere har oplevet interaktive installationer i byen, som er målrettet såvel familier, børn og ældre.

Forvaltning støtter ideen

Lokaludvalg Nuuk skal på dets næste møde den 9. april drøfte forslaget, der får støtte af Kommuneqarfik Sermersooqs Kultur og Event Afdeling.

- Det er et spændende og nytænkende initiativ, der vil være et opfriskende indslag i Nuuks gadebillede. Såfremt det besluttes at arbejde videre med projektet anbefales det at inddrage By- og Planafdelingen. Hertil vurderes det, at det vil være muligt at søge midler i Sermeq puljen, skriver Kultur og Event Afdelingen i en bemærkning til forslaget.

Start i mindre skala

Det foreslås, at arrangementet starter i mindre skala til en start, da det vil komme an på, hvilke rum/locations, der kan skaffes.

- Det er meget vigtigt, at der bliver etableret en arbejdsgruppe som kan arbejde med planlægning, og samarbejde med den japanske Teamlab gruppe eller andre installationskunstnere. Budgettet vil blive udviklet med arbejdsgruppen og de andre samarbejdspartnere, derfra vil man også bruge andre fondsmidler til at udvikle projektet og virkeliggøre det, hedder det i indstillingen til Lokaludvalg Nuuk.