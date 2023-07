Forslag: Innovation South Greenland skal overtage Konsulenttjenesten for Landbrugs opgaver

Redaktionen Lørdag, 01. juli 2023 - 15:32

Der er lagt i kakkelovnen til, at Konsulenttjenesten for Landbrugs opgaver og medarbejdere overdrages til Innovation South Greenland (ISG) fra 1. juli i år.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det kan man læse i Kommune Kujalleqs kommunalbestyrelsesmødereferat fra 3. maj, hvor det beskrives, at Naalakkersuisut ønsker at styrke ledelsen og udviklingen af Konsulenttjenesten. Der er derfor blevet forhandlet med ISG om en servicekontrakt, der skal bidrage til, at landbrugerne kan modtage den mest optimale rådgivning og støtte til udviklingen af landbruget.

Det indebærer blandt andet, at rådgivningen af fåreholdere styrkes i forhold til virksomhedsdrift og forretning. Det er planen, at Naalakkersuisut og ISG indgår en 3-årig servicekontrakt om Konsulenttjenestens opgaver med mulighed for forlængelse.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: