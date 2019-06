Forslag: Ingen tung olie ved råstofaktiviteter

Walter Turnowsky Mandag, 24. juni 2019 - 08:10

Fremover skal et forbud mod bruge af tung brændselsolie (HFO) udvides til at gælde samtlige råstofaktiviteter.

Det fremgår af et forslag til en ny strategi for miljøregulering af råstofaktiviteter for perioden 2019-2023, som Miljøstyrelsen for Råstofområdet netop har sendt i høring.

- Undgå brug – og transport af tung brændselsolie (HFO) ved alle råstofaktiviteter i Grønland til lands og til havs, står der i forslaget til strategien.

I forvejen gælder der et forbud for brug af HFO for olieselskaberne, men nu ønsker man det udvidet til at gælde alle råstofaktiviteter.

Det er især frygten for udslip af den tunge olie i det miljømæssigt følsomme arktiske farvande, der ligger bag forslaget om et forbud. Derudover foruerner det væsentlig mere end andre brændstoffer.

Videnskabelige anbefalinger

Strateginotatet er baseret på videnskabelige anbefalinger Pinngortitaleriffik og Dansk Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet.

- Brugen af tung bunkerolie (HFO) er miljømæssigt problematisk af flere grunde. Det giver i højere grad anledning til udledning af luftforurenende stoffer end diesel og andre gasolier, og spildes det i havmiljøet er det meget vanskeligt at oprense, skriver eksperterne i deres anbefaling.

- Af disse årsager må HFO ikke benyttes eller fragtes i Antarktis. Den internationale skibsfartsorganisation (IMO) arbejder på et tilsvarende forbud i Arktis og opfordrer allerede nu til ikke at benytte eller fragte HFO der. I Grønland har olieselskaberne, der efterforskede til havs, hidtil været pålagt ikke at benytte HFO.

De videnskabelige eksperter fra Pinngortitaleriffik og DCE anbefaler desuden, at Grønland arbejder for et totalforbud mod brug af HFO i Arktis.