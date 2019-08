Forslag: Indfør forbud mod pigdæk

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 26. august 2019 - 14:51

Det er Demokraternes Steen Lynge, der har stillet et beslutningsforslag om at få indført et forbud mod brug af pigdæk, der skal behandles på efterårssamlingen.

Steen Lynge henviser til Sverige og Norge, hvor man aktivt har forsøgt at begrænse brugen af pigdæk, og han retter opmærksomheden på norske undersøgelser, der viser, at forekomsten af færdselsuheld kun blev øget med 0,5 procent, mens trafikuheld med personskade blev øget med to til tre procent.

Beskeden forøgelse

- Det er en meget beskeden forøgelse – og en forøgelse, som må sammenholdes med de helbredsskader, som brugen af pigdæk forårsager. En undersøgelse fra 2018 påviser, at pigdæk på personbiler i Skandinavien i et vugge-til grav-perspektiv koster tab af betydeligt flere leveår, end de sparer . Det er en viden, som vi ikke bare kan ignorere. Jeg mener, at tiden er inde til, at vi også herhjemme drøfter indførelse af et forbud, understreger Demokraternes medlem af Inatsisartut.

Han erkender, at et fuldstændigt forbud vil være et problem i visse byer med stejle veje og nævner Tasiilaq.

Politiet skal kunne dispensere

- Jeg foreslår derfor, at Politimesteren i Grønland tillægges kompetence til at dispensere lokalt, således at enkelte byer kan friholdes for forbuddet, hvis særlige lokale forhold gør dette tilrådeligt, skriver Steen Lynge i sin begrundelse for at stille forslaget.

Beslutningsforslaget skal førstebehandles den 9. oktober.