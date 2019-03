Forslag: Etabler et råd for eksport

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 12. marts 2019 - 15:03

Ifølge Karl Kristian Kruse skal eksporten af grønlandske produkter styrkes. Derfor foreslår han, at der etableret et råd for eksport.

- Øget eksport vil give øgede indtægter udefra, nye penge udefra, nye iværksættere kan have hurtigere adgang til større markededer, virksomheder som vil eksportere vil hurtigere fremskaffe for eksempel eksporttilladelse, især indenfor fødevare området, som er det grønlandske samfunds vigtigste eksport vare. Det er derfor i samfundets interesse at eksport øges markant, især med nye iværksættere på for eksempel tøj- og bryggeribranchen, skriver han i sit forslag.

Væksmuligheder gennem eksport

Hans håb er, at der sker udvikling af eksport ud over fiskeriet.

- Det er mit håb at rådet over en tidsperiode kan være løftestang for private virksomheders vækstmuligheder inden for eksport, internationalisering og investeringsfremme kan løftes yderligere, fremhæver Karl Kristian Kruse.

- Realiseringen af forslaget skal herudover ske i tæt samarbejde med eksisterende aktører indenfor arbejdsmarkedet, herunder Visit Greenland og GE, men også på tværs af departementer, lyder det fra Siumut-politikeren.

Karl Kristian Kruses forslag bliver førstebehandlet i Inatsisartut 2. april.