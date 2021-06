Forslag skal sikre bedre ledere

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 08. juni 2021 - 11:11

Opkvalificering af skolelederne skal være med til at forbedre folkeskolerne.

Det konkluderede en projektgruppe i rapporten ’Et sammenhængende og fleksibelt uddannelsessystem’ tilbage i 2020. I rapporten anbefalede man, at der skal ske et kvalitetsløft på folkeskolerne, hvor skolelederne blandt andet skal være bedre ledere på deres skoler.

Nu vil Naalakkersuisut følge op og komme med seks konkrete lovforslag:

- Hvis kvaliteten i skolerne skal styrkes, så skal de nye skoleledere, som ikke er blevet uddannet som ledere kunne tage en lederuddannelse indenfor tre år. Det er vigtigt at have skoleledere med den relevante uddannelse, siger naalakkersuisoq for uddannelse, Peter Olsen til Sermitsiaq.AG.

Mere aktiviteter på skemaerne

Der er en i alt seks lovforslag på vej, som ifølge naalakkersuisoq for uddannelse skal sikre bedre kvalitet på folkeskolerne. Peter Olsen vil blandt andet indføre mere bevægelse på skoleskemaet og genindføre historietimerne.

- Vi vil arbejde for, at historietimerne kommer tilbage på skoleskemaerne. Der skal være flere aktiviteter. Digital undervisning, mere bevægelse i undervisningen, kunst og drama skal også være på skoleskemaerne, siger naalakkersuisoq for uddannelse.

GE og IMAK har kritiseret rapporten ’Et sammenhængende og fleksibelt uddannelsessystem’, og mener, at opgaven ikke afspejler landets udvikling. Naalakkersuisoq for uddannelse vil dog stadig prøve at gennemføre anbefalingerne i et forsøg på at højne kvaliteten på skolerne.

Lovforslagene vil blandt andet indeholde: