Forslag om politisk ansvar blev afvist

Kassaaluk Kristensen, Thomas Veirum Mandag, 21. februar 2022 - 11:46

Obs: Artiklen er korrigeret med uddybende citater fra Justus Hansen vedrørende Demokraatits holdning til Inga Dora G. Markussens forslag. Justus Hansen understreger desuden, at partiet fortsat ikke bakker op om Charlotte Ludvigsen.

Fredag holdt kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq et ekstraordinært møde, hvor boligsagen skulle drøftes.

Udover en orientering om boligsagen var der et punkt på dagsordenen fra Siumuts Inga Dora G. Markussen. Forslaget handlede om at placere et politisk ansvar for boligsagen hos borgmesteren.

Siumut mener dybest set, at borgmesteren bør trække sig på grund af sagen, hvilket hun ikke har i sinde at gøre. Og borgmester Charlotte Ludvigsen kunne da også ånde lettet op, da forslaget blev afvist af både IA, Naleraq og Demokraatit i kommunalbestyrelsen.

Afvisningen ærgrede Siumut-politikeren:

- Der bør placeres et ansvar for processen af boligpolitikken i denne sag. Og det ærgrer mig, at mit forslag ikke bliver drøftet her i kommunalbestyrelsen. Jeg mener, at der bør være klare konsekvenser, men det er der ikke stemning for, kan jeg høre, sagde Inga-Dora G. Markussen under mødet.

Borgmester: Ingen sanktioner

Borgmester Charlotte Ludvigsen siger, at forslaget lå uden for kommunalbestyrelsens område, hvorfor det var korrekt at afvise det:

- Det er ikke kommunalbestyrelsens opgave at lægge skyld på nogen. Det er Tilsynsrådets opgave, og de har oplyst, at de har ikke tænkt sig at komme med sanktioner mod kommunalbestyrelsesmedlemmer, siger Charlotte Ludvigsen til Sermitsiaq.AG.

Hun uddyber, at kommunen har fået en mail fra Selvstyrets Tilsyn 7. februar, hvor Tilsynet oplyser, at det ikke vil foretage sig yderligere i boligsagen, da sagen nu er givet videre til de relevante departementer i Selvstyret. De ekstraordinære tilsyn, der er sat i gang i Kommuneqarfik Sermersooq, kan dog føre til nye sager i Tilsynsrådet.

Under mødet fredag sagde IA’s Avaaraq Olsen, at kommunalbestyrelsen kan bede borgmesteren om at trække sig, hvis borgmesteren gang på gang undlader at arbejde efter kommunalbestyrelsens beslutninger. I den specifikke sag kan IA ikke se grund til at bede borgmesteren om at trække sig.

Demokraatit støtter fortsat ikke borgmesteren

Finn Karlsen fra Naleraq bakkede også op om borgmesteren:

- Vi bør stoppe med at snakke om, hvad vores forgængere har gjort i denne sag. Vi har modtaget påbud og kritikpunkter af Tilsynsrådet, og jeg vil hellere arbejde frem til en løsning, så vi kan sikre fremtidens boligområde i Kommuneqarfik Sermersooq. Der er jo fortsat stor efterpørgsel på boliger i vores kommune, ikke kun i Nuuk, sagde Finn Karlsen under mødet.

Demokraatits medlemmer af kommunalbestyrelsen har tidligere forlangt, at Charlotte Ludvigsen skulle trække sig og har forladt koalitionssamarbejdet i kommunalbestyrelsen med IA og Naleraq. Demokraatit stemte dog for at afvise forslaget.

Justus Hansen siger til Sermitsiaq.AG, at partiet stadig ikke bakker op om Charlotte Ludvigsen som borgmester, og at afvisningen af forslaget ikke skal ses som et udtryk for støtte til borgmesteren.

- Vi kan ikke lave et mistillidsvotum i kommunalbestyrelsen, som man kan i Inatsisartut. Vi støtter ikke Charlotte Ludvigsen som borgmester, men vi forholder os til Inga Dora G. Markussens punkt, siger Justus Hansen og understreger:

- Efter temadagen torsdag, hvor embedsværket fremlagde alle bilag og begrundelser for afgørelsen, står vi i Demokraatit med endnu flere spørgsmål end før.

Beskylder Siumut for sabotage

Kommuneqarfik Sermersooq har af Kommunernes Tilsynsråd modtaget i alt 14 påbud og kritikpunkter i forhold til kommunens fremleje af lejligheder, som kommunen har lejet af private investorer.

Fredag udsendte Charlotte Ludvigsen en pressemeddelelse med hård kritik af Siumut i kommunalbestyrelsen. Borgmesteren mener, at Siumut saboterer det politiske arbejde i kommunen ved fortsat at bore i boligsagen.

- Jeg synes, vi skal videre. De seneste måneder har været trælse, for vi bruger så mange kræfter på at kritisere hinanden, siger Charlotte Ludvigsen.

Inga Dora: Føler at man forsøger at lægge låg på

Modsat mener Inga Dora G. Markussen, at borgmesteren forsøger at lægge låg på sagen:

- Det er vores ret at drøfte de her ting, og det vil man ikke drøfte. Det føles som om, at man vil lægge låg på sagen, siger hun.

Hun siger videre, at Siumut respekterer, at flertallet bakker op om borgmesteren. Sagen er dog endnu ikke helt afsluttet ifølge Siumut-politikeren:

- Vi er stadig i gang med at finde ud af, hvad modellen betyder for vores nuværende og fremtidige økonomi i kommunen. Det har folk krav på at få at vide. Derudover mangler vi også at få besked om, hvad der skal ske, når lejekontrakterne udløber, siger Inga Dora G. Markussen.

Indtil videre beroliger borgmesteren med, at huslejerne ikke vil stige i de omkring 400 lejemål, som er sagens kerne.

