Forslag om maksimalt 18 elever i klasserne skydes i sænk

IA’s Peter Olsen så gerne, at folkeskolens klasser maksimalt havde 18 elever. Det forslag afviser Naalakkersuisut med flere begrundelser, fremgår det af et svarnotat på dagen, hvor beslutningsforslaget skal førstebehandles i Inatsisartut.

Naalakkersuisut henviser til, at det tidligere er blevet anslået, at det vil udløse et behov for yderligere 62 lærerstillinger på landsplan.

Frygter lavere fagligt udbytte

- Dette vil i værste fald resultere i endnu større lærermangel de mindre steder i landet med den konsekvens, at der må ansættes flere ikkeuddannede undervisere – måske særligt de steder, hvor lærermanglen i forvejen er størst. Sagt med andre ord frygter Naalakkersuisut, at en reduktion af det maksimale elevtal fra 26 til 18 blot vil resultere i, at flere elever end hidtil skal undervises af ikke-uddannet personale, og at dette kan få konsekvenser for elevernes faglige udbytte af undervisningen og dermed også deres resultater, skriver Naalakkersuisoq for Uddannelse Ane Lone Bagger i svarnotatet.

Hun henviser også til, at forskningen i klassestørrelser ”ikke entydigt kan understøtte, at mindre klasser er bedst for elevernes læring og trivsel”.

6 klasser når den maksimale grænse

486 klasser ud af i alt 604 klasser på landsplan har et elevtal på 18 eller derunder. Det svarer til 80% af alle klasser på landsplan. 6 klasser har et elevtal på det maksimale antal: 26 elever.

Ane Lone Bagger oplyser, at der ikke er foretaget systematiske analyser af, hvorvidt elever fra skoler med lav klassekvotient klarer sig bedre til prøver eller test end elever fra store klasser i landet.

- Men ved en gennemgang af resultaterne, er der er noget, der tyder på, at det ikke helt forholder sig således. De fleste klasser med over 18 elever findes i Kommuneqarfik Sermersooq – nærmere bestemt Nuuk – og elever fra disse klasser klarer sig mindst lige så godt, hvis ikke bedre, i nogle af folkeskolens fag og fagområder til test og prøver, oplyser Ane Lone Bagger.

Det er Naalakkersuisuts håb, at Peter Olsens beslutningsforslag bliver forkastet af Inatsisartut.