Forslag om 'folde-ud'-skøjtebane tages op

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 28. marts 2023 - 13:46

- Nuuk som arktisk hovedstad bør have en skøjtebane, der kan aktivere børn, unge og voksne på is, mens man venter på, der er sne nok til ski og snescooter aktiviteter i vinterhalvåret.

Sådan lyder en del af begrundelsen i et forslag fra kommunalbestyrelsesmedlem Juaaka Lyberth (IA).

Forslaget skal behandles på et møde i denne uge, og det går ud på, at kommunen skal igangsætte en forundersøgelse i 2023 med henblik på at udarbejde plan for modulopbyggede folde ud skøjtebaner i Nuuk.

- Forundersøgelsen kan trække på de erfaringer Sukuutserta v/Jesper Labansen har gjort sig de sidste par år i Nuuk, skriver Juaaka Lyberth.

Kan leveres for 65.000 kr.

Foreningen Sukuutserta har de senere år arbejdet med at lave skøjtebane på Annersuaq - Badesøen i Nuuk om vinteren. Jesper Labansen har tidligere udtalt til Sermitsiaq.AG, at han håbede, at kommunen på et tidspunkt vil støtte en bedre løsning.

I et oplæg til kommunen viser Jesper Labansen, at mange borgere har brugt skøjtebanen på Annersuaq, som Sukuutserta har passet og plejet.

I oplægget anslår Jesper Labansen, at en 'folde ud' skøjtebane vil koste omkring 65.000 kroner.

Kommunalbestyrelsen skal diskutere forslaget tirsdag.