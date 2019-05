Forslag om ekstra kystskib lider skibbrud

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 23. maj 2019 - 07:54

Aqqalu C. Jerimiassens forslag om at få indsat et ekstra kystpassagerskib får ikke flertal i anlægsudvalget, selv om der under førstebehandlingen af forslaget var enighed om i Inatsisartut, at den aktuelle betjening af yderdistrikterne ikke er tilfredsstillende i øjeblikket.

Vil gå ud over lufthavn

I betænkningen til forslaget, som blev forkastet under andenbehandlingen onsdag, fremgår det, ”at kystsejlads vil have negativ indvirkning på økonomien og rentabiliteten i hele trafikmønstret og ultimativt kunne betyde, at man må opgive økonomien i en lufthavn ved Qaqortoq, der i forvejen er udfordret”.

- På det foreliggende grundlag, er det udvalgets vurdering, at det er forbundet med betydelig usikkerhed, hvilke omkostninger det vil få, hvis man udvider den aktuelle kystpassagertrafik med et yderligere parallelt sejlende skib, står der i betænkningen.

Anlægsudvalget konkluderer, at der er behov for flere forskellige løsninger, hvis fremtidens trafikbehov skal opfyldes.

Opfordring

Udvalget kommer desuden med følgende opfordring til Naalakkersuisut:

- Naalakkersuisut opfordres til at indarbejde en samlet regional og national plan for infrastruktur i sektorplanerne med henblik på at nedbringe vort lands samlede transportomkostninger og sikre frekvensen. I sektorplanerne indarbejdes således en regionaliseret prioritering af nedgradering henholdsvis opgradering af eksisterende lufthavne og heliporte/helipads til regionale landingsbaner, muligheder for benyttelse afflere forskellige skibe og endelig muligheder for transport via veje, kanaler og over land.