Forslag afvist: Taksigelsesdag for naturen skal være frivillig

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 10. april 2019 - 17:49

Inuit Ataqatigiits Mimi Karlsen har et forslag til beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at indføre en taksigelsesdag for naturen. Det møder dog ikke opbakning fra Naalakkersuisut, da Naalakkersuisut mener, at man skal være taknemmelig for naturen hver dag, og ikke kun én dag om året.

- Naalakkersuisut er stolte af, at vi trods den moderne udvikling har bevaret vores kulturarv med at være tæt forbundet med naturen og hvad naturen kan give os. Vi samler forråd og bruger naturens ressourcer ved at tilpasse os til, hvad de forskellige årstider har at byde på. Det skal vi være taknemmelige for hver dag og ikke kun den ene dag om året, skriver Naalakkersuisoq for kultur, Ane Lone Bagger (S) i sit svarnotat til forslaget.

Tak til naturen

Mimi Karlsen begrunder i sit forslag, at befolkningen i Grønland bør have en taksigelsesdag for naturen, da naturen giver råvarer til folket.

- Ifølge mit forslag vil familier og enkeltpersoner i en bestemt dag sammen fejre taksigelsesdagen for naturen. Dette i lighed med børnenes dag og ligestillingsdagen. I lighed med disse må vi skabe en taksigelsesdag, begrunder hun.

Naalakkersuisut gør opmærksom på, at flere mærkedage ikke er officielle mærkedage. Ligesom bøgernes dag og FN’s Verdens Fødevaredag, kan frivillige finde en passende dato til at fejre taksigelsen af naturen, mener Ane Lone Bagger.

Naalakkersuisut indstiller forslaget til forkastelse, men understreger, at foreninger, organisationer, virksomheder og enkelte personer kan søge projekttilskud med friluftsformål fra Selvstyrets Tips- og lottomidler, hvis de vil fejre taksigelsesdag til naturen.