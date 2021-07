Forskning: Varmere vande tiltrækker flere fisk

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 29. juni 2021 - 15:13

Forekomsten af blåhvilling i Østgrønland stiger i perioder med varmere havvand. Det konkluderer biolog Søren L. Post i sin ph.d. afhandling, som han forsvarede mandag.



Afhandlingens resultater er af stor betydning for fiskeriet i Grønland, lyder det fra Naturinstituttet:



– Der var ikke meget viden om blåhvilling i grønlandsk farvand, før Søren Post gik i gang med sit ph.d.-studie.



- Resultaterne af Sørens arbejde er af stor betydning for Grønlands pelagiske fiskeri, som vil kunne høste af blåhvilling-ressourcen i fremtiden, hvis de nordlige dele af Atlanten bliver varmere, siger Helle Siegstad, chef for Afdeling for Fisk og Skaldyr på Grønlands Naturinstitut i en pressemeddelelse.

Bruges til fiskemel og fiskeolie

Blåhvillingen beskrives som en lille torskefisk, og den bruges for det meste som industriprodukt til fiskemel og fiskeolie. Fiskeriet finder sted i Nordatlanten men hovedsageligt uden for grønlandske farvande.

Søren L. Post fortæller til Sermitsiaq.AG, at der har været forsøgsfiskeri efter blåhvilling ad flere omgang i grønlandsk farvand, og at forskningsresultaterne forhåbentlig kan hjælpe fremtidigt fiskeri:

- Resultaterne kan give en bedre forståelse af de dynamikker, der har betydning for blåhvillingens antal.

- Projektet kan også hjælpe, hvis man vil starte et fiskeri, i forhold til hvor blåhvillingen forekommer i Grønland, og vi kender også lidt mere til dens biologi, siger Søren L. Post til Sermitsiaq.AG.

Rentabelt fiskeri afhænger af flere ting

Biologen kan ikke umiddelbart vurdere, om der vil komme et mere rentabelt fiskeri efter blåhvilling i fremtiden.



Det afhænger af mange andre ting såsom økonomi for fiskerne ved at tilbagelægge relativt lange afstande til fiskestederne samt muligheder for indhandling.



- Men det ser ud til, at der generelt er flere af den type fisk, når havvandet bliver varmere. Og der er en efterspørgsel, da der ikke er så mange ressourcer, der bliver udnyttet på østkysten, siger Søren L. Post.

Han henviser blandt andet til, at man har fisket efter makrel ved Østgrønland men med vekslende succes.

Søren L. Posts ph.d.-projekt blev primært finansieret fra et stipendie fra danske statsmidler til arktisk forskning, der er bevilget af Grønlands Forskningsråd samt medfinansiering fra Grønlands Naturinstitut. Projektet er udført ved DTU Aqua i København og Grønlands Naturinstitut.