Forskningsdata om Grønland samles et sted

redaktionen Torsdag, 25. februar 2021 - 16:00

Kæmpestore mængder af data om Grønlands natur, som Geus har brugt mange år på at indsamle, bliver udstillet nu tilgæmgeligt med et brugervenligt værktøj.

En stor del af den eksisterende data om Grønlands natur, geologi, infrastruktur og meget mere kan nemlig nu tilgås og downloades ganske gratis. Dokumenterne kan hentes på QGreenland, skriver De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) på sin hjemmeside.

- Det kan være en udfordring for undervisere, forskere og medlemmer af samfundet at udforske grønlandske data, fordi de er vidt spredte og kan være svære at samle. QGreenland-teamet har gjort arbejdet med at samle data på vegne af brugerne, og resultatet er et sjovt og brugervenligt værktøj for alle, siger Twila Moon, leder af projektet og forsker ved det amerikanske National Snow and Ice Data Center (NSIDC), til Geus' hjemmeside.

Med undtagelse af for eksempel satellitbilledmosaikker, kan man nu downloade det hele og tage det med på feltarbejde, fremgår det.

Datapakken tæller indtil videre grundkort med topografi, geologi, kort over særlige fugleområder, ændringer i Indlandsisen, havis, hydrologi, fredede områder og meget andet.

Alt sammen data, man selv kan vælge ud og lægge sammen, så man får et kort med præcis de parametre, man er interesseret i.

Godt at forskning når bredere ud

Forsker Niels Jákup Korsgaard fra GEUS’ Afdeling for Glaciologi og Klima ser mange fordele i. Han har fungeret som redaktør sammen med en 11 forskerkolleger fra blandt andet DMI, DTU, grønlandske ASIAQ , Grønlands Naturinstitut og Grønlands Universitet.

Han glad for, at den kæmpestore mængde data om Grønlands natur, som GEUS har brugt mange år på at indsamle, bliver udstillet brugervenligt gennem værktøjet.

- Vi vil jo meget gerne have vores data ud at arbejde, så de gør så meget gavn som muligt. Det her er en effektiv måde at synliggøre dem på for flere mennesker, siger han.