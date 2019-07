Forskning: Rensdyr har superevner

Redaktionen Onsdag, 03. juli 2019 - 14:51

Et internationalt forskerhold med dansk deltagelse har fundet ud af, at rensdyr er udstyret med superevner, så de for eksempel kan producere det livsvigtige D-vitamin, selvom de lever i områder med meget lidt vinter-sollys.

- Dyrene sætter deres indre ur helt eller delvist i stå, så de kan leve med de meget omskiftelige lysforhold i Arktis, skriver dagbladet Politiken.

Avisen kan også berette, at »rensdyret bærer på kuren mod søvnforstyrrelser, knogleskørhed og måske kræft«.

Forskerne har fundet ud af, at rensdyret har udviklet det, de beskriver som »elegante biologiske løsninger«, som måske har potentiale til også at kunne hjælpe med at helbrede mennesker.