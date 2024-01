Forskning: Grønlands træer kan afhjælpe fødevarekrise

Kassaaluk Kristensen Mandag, 08. januar 2024 - 17:35

Produktion af fødevarer er nedadgående på verdensplan, da naturen er langsom til at tilpasse sig klimaforandringer. På sigt skaber det en fødevarekrise, som allerede kan mærkes forskellige steder i verden.

Men Grønland har måske løsningen på at sætte gang i fødevareproduktionen igen, mener en forsker.

På Arctichub.gl forklarer forsker Eske Willerslev, som er professor ved Københavns Universitet og director for Centre of Excellence in GeoGenetics, at grønlandske træer, der voksede i Nordøstgrønland, nok har det, der skal til for at skabe balance i fødevareproduktionen.

Genmutation af træ kan hjælpe

Eske Willerslev forsker i de poppeltræer, der kunne vokse og trives i Nordøstgrønland for to millioner år siden. Trods varmere klima skulle træerne stadig vokse uden sollys i længere perioder. Området er nu en arktisk ørken, alligevel har forskeren fundet frem til genmutationer af træet, der kan belyse om andre planter kan vokse i andre lysforhold end nu.

Han mener, at træernes mutation kan være med til at afhjælpe fødevareproducenternes mangel på afgrøder. En genmutation af træet betyder, at afgrøder på verdensplan kan vokse, også i ekstremt klima.

- Her i Arktisk har man en meget lav solvinkel. Det betyder, at planterne skal være bedre til at optage sollys, fordi der er mindre af det, siger Eske Willerslev.

- Den her mutation er jo interessant, for det kan betyde, at man kan få afgrøder til at vokse andre steder – under andre lysforhold – end de gør i dag, siger han til Arctichub.gl.