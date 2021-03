Forskning: Frygtet miljøbombe vil ikke detonere i nær fremtid

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 23. marts 2021 - 12:32

Den amerikanske militærbase, Camp Century, der blev forladt tilbage i 1967 under indlandsisen har været genstand for spekulationer om en kommende miljøbombe i takt med at klimaforandringerne har øget afsmeltningen i Arktis.

Det var frygten for radioaktivt spildevand, kemikalier og andet affald fra basen, der på sigt via udsivning i havet, kunne udgøre en risiko for miljøet.

Ingen fare i dette århundrede

GEUS-forskere konkluderer imidlertid i et nyt studie, at der ikke burde være nogen fare for, at smeltevand vil sive ned til basens efterladenskaber og dermed sætte gang i en forurening. I hvert fald ikke frem til år 2100, som er det tidspunkt ud i fremtiden, som de nuværende klimascenarier løber frem til.

- På baggrund af klimamodeller samt data om de seneste års vejr og sne i området har forskerne nu gennemført en indgående analyse af nuværende og fremtidige forhold ved Camp Century. Ved hjælp af matematiske modeller er risikoen for henholdsvis udsmeltning af basens efterladenskaber samt nedsivning af smeltevand fra overfladen blevet beregnet frem til år 2100, da de tilgængelige klimascenarier fra IPCC løber dertil, skriver GEUS i en pressemeddelelse og tilføjer:

Større snefald end afsmeltning

- Klimamodellerne viser, at der i fremtiden vil være højere luftfugtighed og højere temperaturer ved Camp Century, men på trods af stigende overfladesmeltning i sneen ved Camp Century hver sommer, forudsiges der fortsat større snefald end afsmeltning i alle fremtidige scenarier.

Lederen af projektet, der blev igangsat tilbage i 2017, seniorforsker ved GEUS, William Colgan siger:

- Eftersom den årlige snemængde fortsat vil overstige afsmeltningen, vil de kortlagte efterladenskaber fra basen fortsætte med at blive begravet dybere i den grønlandske Indlandsis. Der er med andre ord ingen risiko for, at efterladenskaberne kommer op til overfladen på grund af afsmeltning inden år 2100.

Modsat retning

Der var ellers tilbage i 2016 resultater, der pegede i den modsatte retning, men forskerne forklarer, at forskellen er, at fremskrivningerne nu er korrigeret med reelle målinger fra vejrstationer opsat ved Camp Century, ”og de viser en kortere og koldere smeltesæson end de tidligere beregninger var baseret på”.

Basen ligger 204 kilometer øst for Pituffik

Se i øvrigt en video, som GEUS har lavet om forskningsresultaterne, der er tekstet på dansk og engelsk