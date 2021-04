Forskning: Bakterier har renset olieforurenet jord i Østgrønland

redaktionen Tirsdag, 27. april 2021 - 13:42

Naturligt forekommende jordbakterier har renset 90-95 procent af den spildte olie ud af jorden omkring Station Mestersvig i Nordøstgrønland.

Det viser et forskningsprojekt, skriver Arktisk Kommando på sin Facebook-side.

- Olieforureningen i jorden er gradvist opstået siden stationsområdet blev taget i brug for første gang i 1952 og siden da blandt andet har været base for blandt andet råstofudvinding og hørt under forskellige myndigheder, fremgår det.

Resultatet kan bruges verden rundt

Metoden kaldes ’landfarming’ og går ud på, at man gøder naturligt forekommende bakterier i jorden, som kan nedbryde olie i jord.

- Teknikken har aldrig før været afprøvet i et arktisk klima, og man vidste derfor ikke, om det ville virke. Ved Station Mestersvig er sommersæsonen som regel på cirka to måneder, hvor temperaturen når maksimum 5 grader, så klimaet her adskiller sig meget fra de varmere breddegrader, hvor metoden ellers har været anvendt, oplyses det.

Resultaterne fra Station Mestersvig vil kunne bruges ved olieforurening andre steder på kloden med arktisk klima.