Forskning: 120.000 km fangstruter kortlagt

Thomas Munk Veirum Mandag, 11. maj 2020 - 14:07

På et år har 20 fangere fra Tasiilaq og Ittoqqortoormiit kortlagt næsten 120.000 kilometer fangstruter. Undervejs har de også registreret omkring 2.000 fangstbegivenheder og taget 1.700 fotos og videosekvenser.

Til formålet har fangerne brugt en håndholdt GPS. De mange data er blevet indsamlet i et forskningsprojekt, der er udført af forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet for Miljøstyrelsen for Råstofområdet under Naalakkersuisut.

- Formålet har været at få kortlagt de vigtigste fangstområder i Østgrønland, så disse bedre kan beskyttes i tilfælde af et oliespild til havs, skriver universitetet i en pressemeddelelse.

Hjælp til regulering af olieefterforskning

Fangernes mange data viser, hvor i landskabet fangsten er koncentreret på forskellige årstider, hvor de forskellige fangstdyr særligt fanges, og i hvilke områder fangerne færdes. På den måde har forskerne identificeret særligt vigtige fangstområder.

Miljøstyrelsen for Råstofområdet vil bruge den nye viden i sin regulering af olieefterforsknings- og udnyttelsesaktiviteter.

Flænsning af sildepisker ved Nunakitsit vest for Kulusuk 7. august 2018. Frede Kilime

- Forskningsresultaterne kan også anvendes mere bredt i Selvstyrets arealplanlægning, således at denne kan ske under hensyntagen til fangsten, som nu er kommet på kortet, står der i meddelelsen.

Projektet er finansieret med penge fra olieselskaberne Eni Denmark BV, Chevron og Equinor.

Resultater skabt ved samarbejde mellem fangere og forskere

Det omfattende projekt har resulteret i en rapport, der er udkommet på både grønlandsk og dansk. Rapporten indeholder nogle af de mange fotos, som fangerne har taget som en del af projektet, og den beskriver også samarbejdet mellem forskere og fangere:

- Projektet viser en ny måde, hvorpå lokale kan deltage i forskning, og er et eksempel på, hvordan resultater kan skabes gennem et samarbejde baseret på gensidig respekt og dialog på tværs af forskellige former for viden, skriver Aarhus Universitet.