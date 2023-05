Forsker: Hvor var de unge?

Redaktionen Onsdag, 10. maj 2023 - 13:52

Lektor og centerleder Rasmus Leander Nielsen fra Nasiffik (Ilisimatusarfiks Center for udenrigs-og sikkerhedspolitik) undrer sig over, hvorfor arrangørerne bag Forfatningskommissionens overdragelsesceremoni ikke havde inviteret nogle af universitetets studerende.

Det skriver avisen AG.

Ifølge ham ville den KNR-transmitterede overdragelse have haft gavn af, at der også var yngre ansigter blandt de tilstedeværende:

- Det ville have givet nogle gode billeder med til eftertiden og været et vigtigt signal at sende til omverdenen, anfører Rasmus Leander Nielsen.

- Det var en flot ceremoni. Men elitær, siger forskeren.

Ikke hørt om det

Rasmus Leander har sammen med sine kolleger og studerende gået og ventet på, at Forfatningskommissionen endelig skulle nedkomme med sin betænkning, der har været over seks år og fire kommissorier undervejs. Det blev pludseligt annonceret – i en klausuleret meddelelse til medierne et par dage før - at der skulle være en ceremoni fredag den 29. april. Selv blev Rasmus Leander først klar over, at der var noget på vej, da DR henvendte sig til ham et par dage forud for den planlagte offentliggørelse. Fremgangsmåden kan godt bekymre ham:

- Den (ceremonien, red.) kom ikke rigtigt ud over rampen. Som forskellige vox-pops i medierne viser, havde mange borgere overhovedet ikke hørt om det. Og jeg kan være lidt bekymret i forhold til den offentlige debat, der er lagt op til, at vi skal have fremover.

Samtidig påpeger forskeren, at en hovsa-agtig dialog med befolkningen har været kendetegnende for hele processen med at skulle udarbejde et udkast til en forfatning for Grønland.

