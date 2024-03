Forsker: Mystisk spiral stammer formentlig fra raketopsendelse

Thomas Munk Veirum Onsdag, 06. marts 2024 - 10:01

En stor spiral blev natten til tirsdag observeret på himlen over Grønland. Fænomenet blev observeret fra Kangerlussuaq til Qaanaaq i nord.

Sermitsiaq.AG har spurgt Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet om en mulig forklaring.

Vurderingen er, at fænomenet formentlig stammer fra en raketopsendelse.

Det oplyser Peter Laursen, som er forsker og formidlingsansvarlig ved Center for Cosmic DAWN Center. Centret er et samarbejde mellem Københavns Universitet og Det Nationale Ruminstitut ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU Space):

Kan stamme fra brændstof

- Jeg er næsten sikker på, at det må være et rakettrin, og det er givetvis andet trin, eftersom første smides af efter kun et par minutter, hvilket betyder, at raketten ikke er så langt fra opsendelsesstedet, som jo normalt er tæt på ækvator.

- Sådan et trin har en form for dyser, der sprøjter flydende kvælstof ud over yderskallen, og har jo også nozzles der blæser brændstof (hydrazin) ud, og det kan så give en form "contrails", ligesom fly. Hvis så trinnet spirallerer, og dét gør vist især SpaceX-rakettrin (...) og nogle russiske raketter — bliver disse contrails til en spiral, skriver Peter Laursen i et skriftligt svar.

Adskillige borgere havde observeret spiralen, og det gav anledning til spekulationer på Facebook. Flere borgere var inde på, at en forklaring kunne være opsendelsen af en SpaceX-raket i USA, og her er forskeren altså enig.