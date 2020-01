Forsker: Klimaforandringerne presser den arktiske havis

redaktionen Tirsdag, 21. januar 2020 - 15:02

2019 ligger nummer to på listen med en årsgennemsnitslig isudbredelse på 10,55 millioner kvadratkilometer. Det er kun 21.000 kvadratkilometer fra 2016 på førstepladsen.

Det bekymrer havisforsker ved DMI Gorm Dybkjær.

- Klimaforandringerne presser den arktiske havis. At de seneste år topper listen, kommer ikke som en overraskelse. Data viser tydeligt, at havisen er på en støt krympe-kurs, siger han i pressemeddelelsen.

Dertil er der en tydelig tendens mod, at den tilbageværende is bliver tyndere og yngre. For havis er dette ikke en positiv ting.

I løbet af året var der store udsving i udbredelsen, som især var drevet af usædvanlig tidlig afsmeltning og sen opfrysning i den fjerne ende af Arktis. Det resulterede i, at havisens udbredelse var mindre i både april, juli og oktober, end den nogensinde har været før sammenholdt med de samme måneder i tidligere år.

Den sene opfrysning – altså det tidspunkt på efteråret, hvor det igen bliver koldt nok til, at havisen begynder at vokse, hang sammen med den tidlige afsmeltning. På grund af den, havde oceanet mere tid til at opsuge solens varme stråler, som resulterede i, at flere havområder blev væsentlig varmere end normalt i længere perioder - flere steder mere end fem grader varmere end sædvanlig. Før disse områder igen kunne fryse til is, skulle havet af med sin overskudsvarme. Derfor var opfrysningen længe om at komme i gang.

Da havene nord og syd for Beringstrædet endelig kunne fryse igen, gik det til gengæld virkelig hurtigt.

- Opfrysningen i december 2019 slog næsten rekord med cirka 82.000 km2 per dag. Det svarer til, at isdækket blev udvidet med et areal svarende til næsten to gange Danmarks størrelse hver dag – i en hel måned, slår Gorm Dybkjær fast.

- Hvor man før nemt kunne have is, der var syv år gammel, er der nu næsten intet tilbage, som har eksisteret i mere end tre til fire år. Langt det meste af isen i dag er højest et eller to år gammelt. Det er et tegn på en mere skrøbelig ismasse, forklarer han.

Havisen er altid mindst i september måned, hvor vendepunktet mellem sommerens afsmeltning og vinterens opfrysning indtræffer, og især på dette tidspunkt kan man se en kraftig reduktion af isens størrelse gennem tiden. Havisudbredelsen i september er i dag cirka 1/3 mindre end for samme måned de seneste 30 år. De sidste 13 år har vi set de 13 laveste september-isudbredelser i Arktis.