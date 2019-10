Forsker: Det kan tage tid at rense vandledninger

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 13. oktober 2019 - 12:21

En stor del af vandnettet i Uummannaq er åbnet op for brug til hygiejne, rengøring og vask. Nukissiorfiit har igennem længere tid gennemskyllet store dele af vandledningerne, og det giver nu gevinst.

En ekspert i vand og miljø, der forsker i drikkevand og forureningsproblematikker på VIA University College, vurderer dog, at der kan være lange udsigter ved skylning med koldt vand for mindre vandledninger, når man skal skylle vandledninger efter en forurening med olie.

Forskeren, Loren Ramsay, understreger dog, at transformerolie er et blandingsprodukt, der består af mange enkeltstoffer.

- Hovedparten af stofferne er apolære, hvilket vil sige at de har en tendens til at klistre til organiske overflader, såsom plast eller den biofilm, der findes på indersiden af drikkevandsrør, forklarer Loren Mark Ramsay til Sermitsiaq.AG.

- Derfor vil man forvente, at skylning med koldt vand har lange udsigter. Jeg forestiller mig, at kontaminering vil falde eksponentielt over tid, med risiko for enkelte mindre udslag

på senere tidspunkter, lyder det.

Gennemskylning

Nukissiorfiit er på dette tidspunkt i gang med at gennemskylle vandledningerne med vand. Nukissiorfiit hovedkontor oplyser til Sermitsiaq.AG, at gennemskylningen sker ved at bruge det kolde vand fra vandværket.

Ved gennemskylning vil kontamineringen, det vil sige forureningen i ledningerne, formindskes. Og der er bestemte rør, der er lettest at rense, end andre mindre stikledninger.

- Det er især i rør, hvor vandet står stille i en periode, hvor koncentrationer kan stige igen, da fortynding i rør med højt flow vil holde koncentrationerne nede. Hermed er større transmissionsledninger lettere at skylle rent og de mindre stikledninger mere vanskelige, lyder det fra Loren Ramsay.

Nukissiorfiit har tidligere på ugen oplyst via en pressemeddelelse, at stikledninger og ledningsnet hos private gennemskylles hver dag, og Nukissiorfiit kan allerede nu se væsentlige forbedringer, hvor også størstedelen af Uummannaqs vandnet nu også er åbnet for bad, rengøring og vasketøj samt opvask.