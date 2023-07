Forskergruppe bag spiralsagen er gået i gang

Merete Lindstrøm Fredag, 21. juli 2023 - 14:46

I september kan befolkningen både i Danmark og i Nuuk møde forskerne bag udredningen af spiral-skandalen. Det oplyser forskerne i en pressemeddelelse.

Landslægeembedet har allerede opfordret kvinder til at fortælle om deres oplevelser og forskerholdet understreger, at man fortsat er meget velkommen til at aflevere sin beretning.

Det er ikke muligt at aflevere beretningerne direkte til forskerne eller ved de kommende borgermøder, men derimod gennem Sullissivik.gl som en sundhedsfaglig klage eller ved at kontakte Landslægeembedet direkte.

Borgermøder til efteråret

Når forskergruppen inviterer til borgermøder i Nuuk 7. september og i Odense 27. september, vil forskerne fortælle om arbejdet med den uvildige udredning af

Spiralskandalen og den øvrige svangerskabsforebyggelsespraksis i Grønland og på efterskoler i Danmark med grønlandske elever i årene fra 1960 til og med 1991. Møderne kan følges online.

Det er forskere fra Ilisimatusarfik Center for Arktisk Velfærd og Center for Folkesundhed i Grønland ved Statens Institut for Folkesundhed samt Københavns Universitet og Rigsarkivet, der foretager udredningen.

Den uvildige udredning foregår over to år og skal søge at afdække følgende:

Den historiske kontekst for den svangerskabsforebyggelsespraksis, der blev indledti 1960’erne.

Beslutningsforløbet, der ledte frem til indførelse af brug af spiraler og andresvangerskabsforebyggende metoder.

Den konkrete gennemførelse i Grønland og for grønlandske piger, som varindskrevet på efterskoler i Danmark.

Hvordan piger og kvinder har oplevet forløbet gennem indsamling afvidneberetninger.

Det retslige, administrative og sundhedsfaglige grundlag på daværende tidspunktfor opsætning af spiraler og for den øvrige svangerskabsforebyggelsespraksis ilandet og for elever på efterskoler i Danmark i perioden.

Udredningen dækker 1960-1991 indtil hjemtagelse af sundhedsområdet og det forventes, at udredningen er færdig ved udgangen af maj 2025.