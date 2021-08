Forsker: Grønlands betydning for Danmark overvurderes

Thomas Munk Veirum Onsdag, 11. august 2021 - 07:50

Der er løbende debat om Grønlands strategiske betydning for Danmark. Lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rahbek-Clemmensen, der forsker i sikkerhedspolitik i Arktis, kommer nu med et nyt indspark i diskussionen.

I podcasten 'Krigskunst' siger han, at Grønlands betydning for Danmark overvurderes både i Danmark og i Grønland. Han mener, at Danmark opnår strategiske fordele i Grønland i dag, men at de ikke overstiger de store udgifter, som Danmark også har i Grønland.

- Når jeg har interviewet medlemmer af den grønlandske elite, og når man læser, hvordan dele af den grønlandske elite taler om Danmark og Danmarks strategiske position i Grønland, får man en opfattelse af, at Grønland er enormt værdifuldt for Danmark – at Danmark gerne vil holde grønlænderne inde i rigsfællesskabet mod deres vilje for at høste alle fordelene.

5,5 milliarder kroner kan betale andre fordele

- Det er jeg ret kritisk overfor. Jeg kan ikke rigtig genkende det, og jeg har svært ved at se, hvad de store strategiske fordele skulle være, siger Jon Rahbek-Clemmensen i podcasten, der kan høres hos forsvars-mediet Olfi.

Ifølge Jon Rahbek-Clemmensen vil de omkring 5,5 milliarder kroner, som Danmark hvert år bruger på Grønland, kunne bruges på andre investeringer som opvejer tabet, den dag Grønland vælger at blive selvstændigt. Det kunne eksempelvis være ved køb af yderligere kampfly, som USA også efterspørger.

Lektoren uddyber argumentet overfor Sermitsiaq.AG:

- Et konservativt overslag er, at man kan købe 70 ekstra F-35 kampfly for 5,5 milliarder kroner om året. Det ville betyde, at den danske flåde af kampfly ville blive næsten dobbelt så stor som den norske. Og den norske flåde regnes for at være ret stor.

- Spørger man amerikanerne, ville det sikkert være lige så værdifuldt, som Grønland er i dag, for det handler om Nato-alliancens evne til at afskrække Rusland og have højteknologisk udstyr, og F-35 er noget af det, som amerikanerne rigtig gerne vil have, at de allierede køber.

- Jeg siger ikke, at man nødvendigvis skal købe kampfly, men eksemplet illustrerer, at Danmark har andre måder at knytte bånd til USA, siger Jon Rahbek-Clemmensen.

Vigtigt for den fremtidige debat om rigsfællesskabet

Han mener, at pointen er vigtig at få frem i forhold til debatten om Grønlands selvstændighed og mulige udtræden af rigsfællesskabet:

- Der er en pointe i overfor et dansk publikum at sige, at man ikke skal frygte, at Danmark kommer til at stå dårligt, hvis Grønland træder ud af rigsfællesskabet - vi har andre redskaber, som vi kan bruge.

- Af den grund skal man ikke fra dansk side være bekymret over selvstændighedsideen, siger Jon Rahbek-Clemmensen.