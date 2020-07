Forskere: Virus kan smitte over større afstande

Videnskab.dk Tirsdag, 07. juli 2020 - 12:57

I et fælles opråb udfordrer 239 danske og internationale forskere nu den officielle forklaring på, hvordan COVID-19 kan smitte.

Forskerne mener, at Verdenssundhedsorganisationen WHO og andre sundhedsmyndigheder bør anerkende muligheden for, at coronavirus kan være luftbåren - det vil sige smitte via bittesmå dråber og viruspartikler, som kan blive hængende i luften gennem længere tid.

Det skriver Videnskab.dk.

»Der er uenighed på området, men der er flere beviser for, at coronavirus kan være luftbåren. Og det mener vi, at myndighederne bør tage højde for i deres anbefalinger,« siger lektor Pawel Wargocki, som forsker i indeklima ved Danmarks Tekniske Universitet, til Videnskab.dk.

Opråb i videnskabeligt tidsskrift

Han har været med til at formulere opråbet - et såkaldt letter - som netop er blevet trykt i det videnskabelige tidsskrift Clinical Infectious Diseases.

Brevet er underskrevet af 239 forskere fra 32 forskellige lande, herunder 12 forskere fra danske universiteter.

»Vi vil ikke skabe panik, men vi mener, at det er vigtigt at tage højde for, at virussen er i stand til at smitte over større afstande end den ene meter, som WHO holder fast i,« siger læge og professor Torben Sigsgaard, som forsker i indeklima og smittespredning ved Aarhus Universitet og er medunderskriver på opråbet til Videnskab.dk

Det er imidlertid ikke videnskabeligt bevist, at coronavirus kan være luftbåren, og langt fra alle forskere er enige med de 239 underskrivere af opråbet.

Ved luftbåren smittespredning kan en sygdom spredes via mikroskopiske dråber eller partikler, som er så bittesmå, at de kan blive hængende i luften gennem mange minutter eller timer.

Større afstande

Det betyder blandt andet, at man kan blive smittet over større afstande og uden at have direkte kontakt med syge personer.

»Man skal især være opmærksom, hvis man opholder sig i lukkede rum med mange mennesker og dårlig ventilation. Det kan for eksempel være, hvis der er mange samlet i en bus. En anden situation er, hvis folk råber, synger eller anstrenger sig, for så øges mængden af de viruspartikler, vi udånder,« siger Torben Sigsgaard om risikoen for at blive smittet med COVID-19 gennem luften.

Ifølge WHO mangler der imidlertid evidens for, at COVID-19 er luftbåren.

»Ifølge den nuværende evidens bliver COVID-19-virus primært overført mellem mennesker via respiratoriske dråber og indirekte smitte. I en analyse af 75.465 COVID-19-tilfælde i Kina blev luftbåren smitte ikke rapporteret,« skriver WHO i et dokument fra 29. marts 2020, som opsummerer WHO’s syn på muligheden for luftbåren smitte.

Ser man i den videnskabelige litteratur er evidensen for luftbåren spredning af ny coronavirus da også sparsom.

Studie: Det er uafklaret

Et stort nyligt studie i Lancet, som samler vores viden om COVID-19, konkluderer, at det »endnu ikke er blevet afklaret,« hvorvidt ny coronavirus kan være luftbåren.

En WHO-ekspert i forebyggelse af infektioner, Benedetta Allegranzi, udtaler til Los Angeles Times, at hun »værdsætter og respekterer meninger og bidrag til debatten« fra forskerne bag det nye opråb.

Men hun påpeger, at hvis der vitterligt foregik luftbåren smittespredning af COVID-19 »ville det have resulteret i mange flere tilfælde og endnu hurtigere spredning af virussen.«

Videnskab.dk har forsøgt at få en kommentar fra danske sundhedsmyndigheder.